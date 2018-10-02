Cocudan Ali Koça şok yanıt!

Fenerbahçe yönetiminin "Yollarımızı ayıralım" talebine Phillip Cocu'dan şok bir yanıt geldi
2 Ekim 2018 Salı, 10:01:39
Güncelleme: 15:29:10
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Cocu'dan Ali Koç'a şok yanıt!
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F.Bahçe'nin, Ç.Rize deplasmanında aldığı 3-0'lık mağlubiyet sonrası geleceği merak konusu olan Phillip Cocu konusunda dün beklenen hareketlilik yaşanmadı ama kapalı kapılar ardında görüşmeler gerçekleşti.
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Cocu'dan Ali Koç'a şok yanıt!
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Hollandalı çalıştırıcıya haber yollayan Başkan Ali Koç'un, "Bu iş seninle olmayacak, bırakmanı istiyoruz" mesajını Cocu'ya iletildi. Fakat Cocu, "Ben bırakmam" diyerek işi yokuşa sürdü.
Cocu'dan Ali Koç'a şok yanıt!
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Dün kulübe gitmeyen Koç ve kurmayları, "Spartak Trnava ve Başakşehir maçlarını geçirelim. Milli takım arasında daha net karar vermek için vaktimiz olacak" görüşünde birleşti.
Cocu'dan Ali Koç'a şok yanıt!
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AYRILMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR
Cocu'nun görevine 'şimdilik' son verilmedi ancak iki kritik maçın ardından yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hollandalı teknik adamla ya anlaşma zemini aranacak ya da iş hukuki boyuta girecek.
Cocu'dan Ali Koç'a şok yanıt!
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Öte yandan Phillip Cocu, dün takımın rejenerasyon antrenmanında Can Bartu Tesisleri'ndeydi. Ancak Hollandalı çalıştırıcı takımın başında idmanda yer almadı.