Cocudan Ali Koça şok yanıt!

AYRILMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Cocu'nun görevine 'şimdilik' son verilmedi ancak iki kritik maçın ardından yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hollandalı teknik adamla ya anlaşma zemini aranacak ya da iş hukuki boyuta girecek.