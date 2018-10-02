Aykut Kocamandan flaş açıklamalar! - Galeri - Fotomaç
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Aykut Kocaman'dan flaş açıklamalar!
Spor Toto Süper Lig'in 7.haftasında kaybettiği 3-0'lık Çaykur Rizespor mücadelesi sonucunda hoca krizinin içerisine giren Fenerbahçe için Aykut Kocaman'dan flaş bir açıklama geldi.
2 Ekim 2018 Salı, 09:17:44
Güncelleme: 09:21:09
Aykut Kocaman'dan flaş açıklamalar!
Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın, teklif gelmesi halinde Başkan Ali Koç'u geri çevirmeyeceği, yakın çevresine konuyla ilgili "Fenerbahçe zordaysa ve ihtiyaç varsa göreve hazırım" dediği öğrenildi.
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Aykut Kocaman'dan flaş açıklamalar!
Teknik Direktör Phillip Cocu ile yolları ayırma noktasına gelen Fenerbahçe'de güçlü adaylardan biri de Aykut Kocaman...
Aykut Kocaman'dan flaş açıklamalar!
Geçen sezon takımın başında yeralan deneyimli çalıştırıcı, Başkan Ali Koç'un, yola Cocu ile devam etme kararı almasının ardından görevinden ayrılmıştı.
Aykut Kocaman'dan flaş açıklamalar!
Üç ay önce görevine son verilen Kocaman'a şu an teklif yapılması durumunda bunu kabul etmeme ihtimalinden de bahsediliyordu.
Aykut Kocaman'dan flaş açıklamalar!
Deneyimli teknik adama bu konuyla ilgili yakın çevresinden de sorular soruluyor.