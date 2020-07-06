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Fenerbahçe teknik direktör olmadan 9 puanı nasıl aldı? İşin sırrı...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Son olarak Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde çalışan sarı lacivertliler, aylar sonra geçici süreliğine Tahir Karapınar'ı 'teknik sorumlu' olarak göreve getirmişti. Karapınar yönetimindeki Fenerbahçe, pandemi süreci sonrasında aldığı galibiyetlerle çıkışa geçerken 'Teknik Direktörsüz bir takım bu puanları nasıl alıyor?' sorusunu sordurtmuştu. İşin sırrının mutfakta, Samandıra'da olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

6 Temmuz 2020 Pazartesi 13:26 Güncelleme: 06.07.2020 13:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





