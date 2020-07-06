Emre Belözoğlu'ndan yıldız isme telefon! "Fenerbahçe'ye gel"

Bu sezon beklentilerin çok altında bir performans göstererek, tüm kulvarlarda havlu atan Fenerbahçe'de işler pek de yolunda gitmiyor. Hal böyle olunca gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler gözüne, daha önce de Süper Lig'de forma giymiş olan bir ismi kestirmişti. Önümüzdeki sezon sportif direktörlüğe hazırlanan ve transferde aktif rol oynayan Emre Belözoğlu'nun o ismi telefonla arayarak davet ettiği öğrenildi. İşte detaylar...