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Emre Belözoğlu'ndan yıldız isme telefon! "Fenerbahçe'ye gel"
Bu sezon beklentilerin çok altında bir performans göstererek, tüm kulvarlarda havlu atan Fenerbahçe'de işler pek de yolunda gitmiyor. Hal böyle olunca gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler gözüne, daha önce de Süper Lig'de forma giymiş olan bir ismi kestirmişti. Önümüzdeki sezon sportif direktörlüğe hazırlanan ve transferde aktif rol oynayan Emre Belözoğlu'nun o ismi telefonla arayarak davet ettiği öğrenildi. İşte detaylar...
6 Temmuz 2020 Pazartesi 12:07
Güncelleme: 06.07.2020 12:07
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Şampiyonluk yarışına havlu attıktan sonra, Türkiye Kupası'ndan da elenen Fenerbahçe buna rağmen Avrupa ısrarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, seri galibiyetlerle üst sıraları zorlarken yönetim de hasret kalınan başarılara ulaşacak bir kadro için yoğun mesai harcıyor.
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Finansal şartlardan dolayı transferde önceliği yerli isimlere veren Fenerbahçe, ligi tanıyan yabancılarla da yakın temas içinde.
Liste başındaki isim ise Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'i sallayıp soluğu Premier Lig'de alan Trezeguet. Galatasaray'ı peşinden koşturan ancak tercihini Aston Villa'dan yana kullanan 25 yaşındaki Mısırlı için dört koldan atağa kalkan Fenerbahçe önemli bir gelişme kaydetti.
Yönetici Selahattin Baki, Trezeguet'nin menajeri ve Aston Villa'yla görüşmeler yaparken, Emre Belözoğlu da Mısırlı yıldızı arayarak Fenerbahçe'ye davet etti.
ASTON VILLA KARARSIZ! Premier Lig'de düşme hattında yer alan Aston Villa'yla 2023'e kadar sözleşmesi olan Trezeguet'nin Türkiye'ye dönme arzusu Fenerbahçe'yi umutlandırırken, İngiliz ekibi henüz kararsız.