Fenerbahçe taraftarından büyük tepki! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe taraftarından büyük tepki!
Fenerbahçe taraftarı Ankaragücü maçının ardından sosyal medyada ayaklandı
28 Ekim 2018 Pazar, 21:37:56
Güncelleme: 22:30:48
Fenerbahçe taraftarlarının sosyal medyadan attıkları mesajlar şu şekilde:
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin 45 dakika boyunca nasıl isabetli şutu olmaz aklım almıyor
Çağırın ordan Aziz Yıldırım'ı
Galatasaray'ın kaybetmesine sevinirken, bari berabere kalsak diyoruz