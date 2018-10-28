Fenerbahçe taraftarından büyük tepki! - Galeri - Fotomaç
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    GALERİ

    Fenerbahçe taraftarından büyük tepki!

    Fenerbahçe taraftarı Ankaragücü maçının ardından sosyal medyada ayaklandı
    28 Ekim 2018 Pazar, 21:37:56 Güncelleme: 22:30:48
    Fenerbahçe taraftarından büyük tepki!

    Fenerbahçe taraftarlarının sosyal medyadan attıkları mesajlar şu şekilde:

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe taraftarından büyük tepki!

    Fenerbahçe'nin 45 dakika boyunca nasıl isabetli şutu olmaz aklım almıyor

    Fenerbahçe taraftarından büyük tepki!

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    Fenerbahçe taraftarından büyük tepki!

    Ersun Yanal'ı özlüyoruz

    Fenerbahçe taraftarından büyük tepki!

    Galatasaray'ın kaybetmesine sevinirken, bari berabere kalsak diyoruz

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