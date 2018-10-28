Fenerbahçe-Ankaragücü maçında kareler

Fenerbahçe Ankaragücü maçından önce, Fenerbahçeli taraftarlar kale arkası tribününde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle dev Türk bayrağı açtı. Ankaragücü taraftarları, Kadıköy'de Tunceli'de donarak şehit olan iki askerimiz için pankart açtı ve üstlerini çıkardı, tek ses: "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" tezahüratları yaptı...

28 Ekim 2018 Pazar, 21:16:08 Güncelleme: 22:07:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





