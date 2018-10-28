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Fenerbahçe-Ankaragücü maçında kareler
Fenerbahçe Ankaragücü maçından önce, Fenerbahçeli taraftarlar kale arkası tribününde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle dev Türk bayrağı açtı. Ankaragücü taraftarları, Kadıköy'de Tunceli'de donarak şehit olan iki askerimiz için pankart açtı ve üstlerini çıkardı, tek ses: "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" tezahüratları yaptı...
28 Ekim 2018 Pazar, 21:16:08 Güncelleme: 22:07:01
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TRİBÜNLERDE CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU
Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü maçı öncesinde sarı-lacivertli tribünler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Kale arkası ve maraton tribünlerinden açılan Türk bayrakları yer alırken 'İlelebet Cumhuriyet' pankartı da yer aldı. Bu esnada stat hoparlöründen 10. Yıl Marşı çalındı.
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