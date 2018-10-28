Fenerbahçe-Ankaragücü maçında kareler - Galeri - Fotomaç
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Fenerbahçe-Ankaragücü maçında kareler

    Fenerbahçe Ankaragücü maçından önce, Fenerbahçeli taraftarlar kale arkası tribününde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle dev Türk bayrağı açtı. Ankaragücü taraftarları, Kadıköy'de Tunceli'de donarak şehit olan iki askerimiz için pankart açtı ve üstlerini çıkardı, tek ses: "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" tezahüratları yaptı...

    28 Ekim 2018 Pazar, 21:16:08 Güncelleme: 22:07:01
    Fenerbahçe-Ankaragücü maçında kareler

    Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile karşılaşacağı maç öncesinde sarı-lacivertli futbolcular ısınmanın son bölümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe-Ankaragücü maçında kareler

    Stat ekranlarında yayınlanan videoda Fenerbahçeli futbolcuların bayram mesajı yer alırken, saha içinde ısınan futbolcular ise orta sahada birbirlerine kenetlenerek Cumhuriyet'in 95. yılını kutladı.

    Fenerbahçe-Ankaragücü maçında kareler

    Fenerbahçeli futbolcular daha sonra sahaya 'Emanetin Baştacımız' isimli pankartla sahaya çıktı.

    Fenerbahçe-Ankaragücü maçında kareler

    TRİBÜNLERDE CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

    Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü maçı öncesinde sarı-lacivertli tribünler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Kale arkası ve maraton tribünlerinden açılan Türk bayrakları yer alırken 'İlelebet Cumhuriyet' pankartı da yer aldı. Bu esnada stat hoparlöründen 10. Yıl Marşı çalındı.

    Fenerbahçe-Ankaragücü maçında kareler

    Ankaragücü taraftarları, donarak şehit olan askerlerimizi anmak için üstlerini çıkardı ve tek ses: "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" tezahüratları yaptı..

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