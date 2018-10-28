Aziz Yıldırımın gözdesiydi! Bakın nereye gitti...

Aziz Yıldırım yönetiminin yıllık 600 bin eurodan 3+3 yıllık resmi sözleşme imzaladığı ve Belçika Milli Takımı Sportif Direktörlüğü görevini yürüttüğü için gizli tuttuğu isim, iki kez ailesiyle geldikleri İstanbul'da ev dahi tutmuştu.