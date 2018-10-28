Aziz Yıldırımın gözdesiydi! Bakın nereye gitti... - Galeri - Fotomaç
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Aziz Yıldırım'ın gözdesiydi! Bakın nereye gitti...

    Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın gözdesinin yeni takımı belli oldu...
    28 Ekim 2018 Pazar, 16:20:03 Güncelleme: 16:20:53
    Aziz Yıldırımın gözdesiydi! Bakın nereye gitti...

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile girdiği son seçim yarışını kaybeden Aziz Yıldırım'ın geleceğe dönük en büyük projesi olan Belçikalı ünlü futbol adamı Cris Van Puyvelde'nin yeni adresi açıklandı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Aziz Yıldırımın gözdesiydi! Bakın nereye gitti...

    Son on yılda Belçika futbolunun yükselişinin mimarı olarak bilinen profesör lakaplı Chris Van Puyvelde Çin Futbol Federasyonu sportif direktörlüğü görevine getirildi.

    Aziz Yıldırımın gözdesiydi! Bakın nereye gitti...

    Aziz Yıldırım yönetiminin yıllık 600 bin eurodan 3+3 yıllık resmi sözleşme imzaladığı ve Belçika Milli Takımı Sportif Direktörlüğü görevini yürüttüğü için gizli tuttuğu isim, iki kez ailesiyle geldikleri İstanbul'da ev dahi tutmuştu.

    Aziz Yıldırımın gözdesiydi! Bakın nereye gitti...

    Yıldırım'ın seçimi kaybetmesinden sonra Rusya ve Çin federasyonunun tekliflerini değerlendiren Belçika Milli Takımımın Sportif Direktörü Rusya'daki Dünya Kupasının ardından milli takıma veda edeceğini duyurmuştu.

    Aziz Yıldırımın gözdesiydi! Bakın nereye gitti...

    Belçika futbolunun yapılanmasında yer alan FIFA ve UEFA'da eğitim dairelerinde görev yapan ve altyapıdan çıkardığı genç yeteneklerle ün yapan 60 yaşındaki ünlü futbol adamı Çin futbol federasyonu ile 2022 yılına kadar sözleşme imzaladı. (Sporx)

    Aziz Yıldırımın gözdesiydi! Bakın nereye gitti...
    Aziz Yıldırımın gözdesiydi! Bakın nereye gitti...
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