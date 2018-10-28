F.Bahçe taraftarından büyük sürpriz! - Galeri - Fotomaç
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    F.Bahçe taraftarından büyük sürpriz!

    Sarı - Lacivertli taraftarlar, bugün oynanacak A.Gücü maçı öncesi tepki gösterdikleri Cocu, Frey ve Reyes 'i alkışlayacak.
    28 Ekim 2018 Pazar, 12:11:16 Güncelleme: 12:12:33
    F.Bahçe taraftarından büyük sürpriz!

    Fenerbahçe taraftarı bugün kenetlenecek. Taraftarlar, Anderlecht ile oynanan Avrupa Ligi maçında geri dönüşe imza atan futbolcularını ve teknik heyeti bağrına basacak.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    F.Bahçe taraftarından büyük sürpriz!

    ŞİMDİ DESTEK ZAMANI

    Sarı-Lacivertli taraftarların, daha önce tepki gösterdikleri Teknik Direktör Phillip Cocu, futbolculardan Frey ve Reyes'i özellikle tribünlere çağırarak alkışlaması bekleniyor.

    F.Bahçe taraftarından büyük sürpriz!

    FENER'İN 3 SAKATI VAR

    Taraftarların, A.Gücü maçında takıma 90 dakika boyunca destek vereceği öğrenildi.

    F.Bahçe taraftarından büyük sürpriz!

    Ligde alt sıralarda bulunan Kanarya bugün kazanarak haftaya oynayacağı G.Saray maçına moralli çıkmak istiyor

    F.Bahçe taraftarından büyük sürpriz!

    Fener'de Mehmet Topal, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci sakat. (Takvim)

    F.Bahçe taraftarından büyük sürpriz!
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