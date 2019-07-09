Fenerbahçe son dakika haberi: Mesut Özil transferinde İngiltere'den flaş iddia - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Temmuz 2019, Salı
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Fenerbahçe son dakika haberi: Mesut Özil transferinde İngiltere'den flaş iddia

Fenerbahçe'de Mesut Özil bombası! Sarı-lacivertli taraftarlarların heyecanla beklediği Mesut Özil transferinde flaş gelişme... Fenerbahçe'nin imkansız olarak gözüken Mesut Özil transferinde İngiliz basınından gündem yaratacak bir iddia geldi. İşte beklenmedik transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
9 Temmuz 2019 Salı 23:23 Güncelleme: 09.07.2019 23:54
Fenerbahçe son dakika haberi: Mesut Özil transferinde İngiltere'den flaş iddia

Fenerbahçe'de Mesut Özil ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor.

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Fenerbahçe son dakika haberi: Mesut Özil transferinde İngiltere'den flaş iddia

Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için birçok yıldız isim ile nabız yokluyor.

Fenerbahçe son dakika haberi: Mesut Özil transferinde İngiltere'den flaş iddia

Listenin bir numarasında ise dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil var...

Fenerbahçe son dakika haberi: Mesut Özil transferinde İngiltere'den flaş iddia

Fenerbahçeli taraftarlar da her gün sosyal medya hesabından yıldız futbolcuyu mesaj yağmuruna tutuyor.

Fenerbahçe son dakika haberi: Mesut Özil transferinde İngiltere'den flaş iddia


İngiliz Sky Sports yayınında Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i kiralamak istediği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İşte detaylar...

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