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Fenerbahçe son dakika haberi: Mesut Özil transferinde İngiltere'den flaş iddia
Fenerbahçe'de Mesut Özil bombası! Sarı-lacivertli taraftarlarların heyecanla beklediği Mesut Özil transferinde flaş gelişme... Fenerbahçe'nin imkansız olarak gözüken Mesut Özil transferinde İngiliz basınından gündem yaratacak bir iddia geldi. İşte beklenmedik transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
9 Temmuz 2019 Salı 23:23
Güncelleme: 09.07.2019 23:54
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Fenerbahçe'de Mesut Özil ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor.
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Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için birçok yıldız isim ile nabız yokluyor.
Listenin bir numarasında ise dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil var...
Fenerbahçeli taraftarlar da her gün sosyal medya hesabından yıldız futbolcuyu mesaj yağmuruna tutuyor.
İngiliz Sky Sports yayınında Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i kiralamak istediği iddiası gündeme bomba gibi düştü.