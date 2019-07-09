"Emre Mor, çok yetenekli bir kardeşimiz. Yetenek ve karakter önemlidir. Kendisi yurt dışında çok acılarla büyümüş bir kardeşimiz. Yuvasına geldiğine inanıyoruz. Ben şu anda resmi bir açıklama yapmıyorum. KAP açıklamasını bekliyoruz."