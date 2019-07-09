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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye ağır sözler!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yapıtığı açıklamada Fenerbahçe'nin Fener Ol kampanyasına atıfta bulundu. İşte Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ezeli rakip Fenerbahçe hakkındaki sözleri...
9 Temmuz 2019 Salı 19:38
Güncelleme: 09.07.2019 19:39
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"Rizespor tabii ki camiasına en yüksek parayı kazandırmak istiyor. Ben her iki takıma da başarılar diliyorum."
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"Diagne şampiyonluk yolunda önemli işler yaptı. Taraftardan ricam lütfen hiçbir futbolcumuzu üzmesinler. Tüm futbolcularımız özel."
"Taraftarlarımız transferde sabır göstersin. Takımdaki futbolcularımız, dünyanın en iyi futbolcuları. Buna azami saygı gösterilmeli."
"Bizim için futbolcunun karakteri de çok önemlidir. Ben, onur ve gurur gibi sözcüklerin rastgele kullanılmasına karşıyım."
"Çocukların kumbarasındaki paraya talip olanlarla çocukların kumbarasına para koyanlar eş değer görülüyor. Hocamı bu sözler ile bir kez daha selamlamak istiyorum."
"Emre Mor, çok yetenekli bir kardeşimiz. Yetenek ve karakter önemlidir. Kendisi yurt dışında çok acılarla büyümüş bir kardeşimiz. Yuvasına geldiğine inanıyoruz. Ben şu anda resmi bir açıklama yapmıyorum. KAP açıklamasını bekliyoruz."
"Banega'nın transferinde kulübünün görüşü çok önemli. Taraftarımız emin olsun. Transferler için 7/24 çalışıyoruz. Fernando'ya da talip var. Onun için de görüşmelerimiz devam ediyor."