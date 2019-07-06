HaberlerGaleriFenerbahçe son dakika haberi: 'Eljif Elmas Cengiz Ünder'den daha hazır'
Fenerbahçe son dakika haberi: 'Eljif Elmas Cengiz Ünder'den daha hazır'
Avrupa takımlarının transfer gözdesi olan Fenerbahçeli Eljif Elmas yere göğe sığdırılamıyor. İtalyan basını Napoli'nin Fenerbahçe'ye yaptığı 10 milyon euroluk teklifin geri çevrildiğini yazdı. Ayrıca Eljif Elmas ile milli futbolcumuz Cengiz Ünder kıyaslandı. İşte detaylar... Fenerbahçe son dakika haberleri...
6 Temmuz 2019 Cumartesi 07:54
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de Eljif Elmas gelişmesi yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Transfer yapmak için Makedon futbolcudan gelecek parayı bekleyen sarı-lacivertliler, teklifleri değerlendirmeye aldı.
Eljif Elmas için en ciddi olan kulüpler A.Madrid ve Napoli olarak göze çarpıyor.
Genç oyuncuya ilk resmi teklif Napoli'den geldi. İtalyan basını, Carlo Ancelotti'nin ısrarla istediği genç oyuncu için Gök Mavili takımın Fenerbahçe'ye 10 milyon euro bonservis bedeli önerdiğini ancak teklifin reddedildiğini yazdı.
Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki Makedon oyuncu için peşin 15 milyon euro'nun yanı sıra 3 milyon euro'luk da bonus talep ettiği ifade edildi.