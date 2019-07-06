Fenerbahçe son dakika haberi: 'Eljif Elmas Cengiz Ünder'den daha hazır' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe son dakika haberi: 'Eljif Elmas Cengiz Ünder'den daha hazır'

Avrupa takımlarının transfer gözdesi olan Fenerbahçeli Eljif Elmas yere göğe sığdırılamıyor. İtalyan basını Napoli'nin Fenerbahçe'ye yaptığı 10 milyon euroluk teklifin geri çevrildiğini yazdı. Ayrıca Eljif Elmas ile milli futbolcumuz Cengiz Ünder kıyaslandı. İşte detaylar... Fenerbahçe son dakika haberleri...
6 Temmuz 2019 Cumartesi 07:54
Fenerbahçe son dakika haberi: 'Eljif Elmas Cengiz Ünder'den daha hazır'

Fenerbahçe'de Eljif Elmas gelişmesi yaşanıyor.

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Fenerbahçe son dakika haberi: 'Eljif Elmas Cengiz Ünder'den daha hazır'

Transfer yapmak için Makedon futbolcudan gelecek parayı bekleyen sarı-lacivertliler, teklifleri değerlendirmeye aldı.

Fenerbahçe son dakika haberi: 'Eljif Elmas Cengiz Ünder'den daha hazır'

Eljif Elmas için en ciddi olan kulüpler A.Madrid ve Napoli olarak göze çarpıyor.

Fenerbahçe son dakika haberi: 'Eljif Elmas Cengiz Ünder'den daha hazır'

Genç oyuncuya ilk resmi teklif Napoli'den geldi. İtalyan basını, Carlo Ancelotti'nin ısrarla istediği genç oyuncu için Gök Mavili takımın Fenerbahçe'ye 10 milyon euro bonservis bedeli önerdiğini ancak teklifin reddedildiğini yazdı.

Fenerbahçe son dakika haberi: 'Eljif Elmas Cengiz Ünder'den daha hazır'

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki Makedon oyuncu için peşin 15 milyon euro'nun yanı sıra 3 milyon euro'luk da bonus talep ettiği ifade edildi.

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