Fenerbahçe son dakika haberi: 'Eljif Elmas Cengiz Ünder'den daha hazır'

Avrupa takımlarının transfer gözdesi olan Fenerbahçeli Eljif Elmas yere göğe sığdırılamıyor. İtalyan basını Napoli'nin Fenerbahçe'ye yaptığı 10 milyon euroluk teklifin geri çevrildiğini yazdı. Ayrıca Eljif Elmas ile milli futbolcumuz Cengiz Ünder kıyaslandı. İşte detaylar... Fenerbahçe son dakika haberleri...

6 Temmuz 2019 Cumartesi 07:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





