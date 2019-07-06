Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı ortaya çıktı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Transfer çalışmalarına Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda devam eden sarı-lacivertlilerde hayal gibi gözüken Mesut Özil transferinde iş ciddiye bindi. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
6 Temmuz 2019 Cumartesi 07:54 Güncelleme: 06.07.2019 07:54
Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı ortaya çıktı!

Fenerbahçe'den taraftarı ayağa kaldıracak transfer hamlesi...

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Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı ortaya çıktı!

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler transferde kolları sıvadı.

Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı ortaya çıktı!

Allahyar, Emre Belözoğlu ve Kruse ile kadroyu güçlendiren Fenerbahçe, transferde büyük oynuyor.

Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı ortaya çıktı!

Garry Rodrigues transferini büyük ölçüde bitiren sarı-lacivertli kurmaylarda gözler Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'e çevrilmişti.

Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı ortaya çıktı!

Öyle ki, Fenerbahçeli taraftarlar Mesut Özil'in sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tutmuştu.

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