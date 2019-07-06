Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Transfer çalışmalarına Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda devam eden sarı-lacivertlilerde hayal gibi gözüken Mesut Özil transferinde iş ciddiye bindi. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

6 Temmuz 2019 Cumartesi 07:54 Güncelleme: 06.07.2019 07:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





