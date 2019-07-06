Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Transfer çalışmalarına Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda devam eden sarı-lacivertlilerde hayal gibi gözüken Mesut Özil transferinde iş ciddiye bindi. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
6 Temmuz 2019 Cumartesi 07:54
Güncelleme: 06.07.2019 07:54
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Fenerbahçe'den taraftarı ayağa kaldıracak transfer hamlesi...
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Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler transferde kolları sıvadı.
Allahyar, Emre Belözoğlu ve Kruse ile kadroyu güçlendiren Fenerbahçe, transferde büyük oynuyor.
Garry Rodrigues transferini büyük ölçüde bitiren sarı-lacivertli kurmaylarda gözler Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'e çevrilmişti.
Öyle ki, Fenerbahçeli taraftarlar Mesut Özil'in sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tutmuştu.