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Fenerbahçe son dakika haberi: Beklenen oldu! Kjaer geliyor
Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden sarı-lacivertlilerde yıldız stoper Simon Kjaer'e çevrilmişti. Kanarya'ya Danimarkalı futbolcudan müjdeli haber geldi. İşte transferin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
4 Temmuz 2019 Perşembe 07:52
Güncelleme: 04.07.2019 07:52
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Fenerbahçe'de Simon Kjaer heyecanı yaşanıyor.
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Geçtiğimiz sezon savunma hattında sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler birçok maçta kalesini gole kapatamamıştı.
Yenilen basit goller beklenmedik puan kayıplarına sebep olmuş ve Fenerbahçe ligde alt sıralara gerilemişti.
Bu sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar transferde sağlam adımlar atmak istiyor.
Buna göre bir süredir Simon Kjaer ismi Fenerbahçe'nin transfer gündemine girmişti.