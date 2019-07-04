Fenerbahçe son dakika haberi: Beklenen oldu! Kjaer geliyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Temmuz 2019, Perşembe
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Fenerbahçe son dakika haberi: Beklenen oldu! Kjaer geliyor

Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden sarı-lacivertlilerde yıldız stoper Simon Kjaer'e çevrilmişti. Kanarya'ya Danimarkalı futbolcudan müjdeli haber geldi. İşte transferin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

4 Temmuz 2019 Perşembe 07:52 Güncelleme: 04.07.2019 07:52
Fenerbahçe son dakika haberi: Beklenen oldu! Kjaer geliyor

Fenerbahçe'de Simon Kjaer heyecanı yaşanıyor.

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Fenerbahçe son dakika haberi: Beklenen oldu! Kjaer geliyor

Geçtiğimiz sezon savunma hattında sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler birçok maçta kalesini gole kapatamamıştı.

Fenerbahçe son dakika haberi: Beklenen oldu! Kjaer geliyor

Yenilen basit goller beklenmedik puan kayıplarına sebep olmuş ve Fenerbahçe ligde alt sıralara gerilemişti.

Fenerbahçe son dakika haberi: Beklenen oldu! Kjaer geliyor

Bu sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar transferde sağlam adımlar atmak istiyor.

Fenerbahçe son dakika haberi: Beklenen oldu! Kjaer geliyor

Buna göre bir süredir Simon Kjaer ismi Fenerbahçe'nin transfer gündemine girmişti.

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