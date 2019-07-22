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Fenerbahçe son dakika haberi: Ancelotti'den Eljif Elmas sözleri!
Fenerbahçe'nin Napoli'ye transfer olması beklenen genç yıldız adayı Eljif Elmas hakkında İtalyan devinin tecrübeli antrenörü Carlo Ancelotti açıklamalarda bulundu. İşte Ancelotti'den Eljif Elmas sözleri... Fenerbahçe son dakika haberleri...
22 Temmuz 2019 Pazartesi 00:21
Güncelleme: 22.07.2019 00:21
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Napoli'nin teknik direktörü Carlo Ancelotti, Eljif Elmas transferi hakkında konuştu.
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Deneyimli teknik adam transferin sonuçlanması için sabırsızlandığını söyledi.
Transfer çalışmaları hakkında İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Ancelotti, Eljif Elmas'ın kısa süre içinde takıma katılacağını vurguladı.
''UMARIM EN KISA SÜREDE BİZİMLE OLUR'' Ancelotti, ''Eljif Elmas çok ilgi çekici bir oyuncu. Umarım en kısa sürede bizimle olur.
Transferde ufak detaylar kaldı. Trentino'dan ayrılmadan bize katılmasını umuyorum.