Fenerbahçe ocak bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı İstanbul'a geldi

Ara transfer dönemi çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor... Savunma hattında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ocak ayında bu bölgeye takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler ile ilgili atılan iddia büyük yankı uyandırdı. Dünya yıldızı ismin Fenerbahçe ile masaya oturduğu ve menajer Mirsad Türkcan ile İstanbul'da bir otelde görüştüğü ortaya çıktı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...