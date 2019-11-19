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Fenerbahçe ocak bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı İstanbul'a geldi
Ara transfer dönemi çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor... Savunma hattında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ocak ayında bu bölgeye takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler ile ilgili atılan iddia büyük yankı uyandırdı. Dünya yıldızı ismin Fenerbahçe ile masaya oturduğu ve menajer Mirsad Türkcan ile İstanbul'da bir otelde görüştüğü ortaya çıktı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
19 Kasım 2019 Salı 07:36
Güncelleme: 19.11.2019 07:36
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Süper Lig'in ilk 11 haftasını 20 puanla 2. sırada geçen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı...
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Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren ve adı birçok isimle anılan sarı-lacivertliler, stoper takviyesi için kolları sıvadı.
Aradığı ismi Almanya'da bulunan sarı-lacivertliler, devre arasında sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği oyuncusuyla da yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair son gelişmeler...
ADIL RAMI OCAKTA YOLCU
Fenerbahçe'de sezon başında büyük beklentilerle transfer edilen ancak beklenen performansı sergileyemeyen Adil Rami'nin ocak ayında ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.