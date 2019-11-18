Fenerbahçe'ye çift ayaklı dev stoper! Bedavaya geliyor... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Kasım 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe'ye çift ayaklı dev stoper! Bedavaya geliyor...

Fenerbahçe'ye çift ayaklı dev stoper! Bedavaya geliyor...

Fenerbahçe'den bedava stoper bombası! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri taraftarlar tarafından büyük merak konusu... Sarı lacivertli kulübün Sportif Direktörü Damien Comolli'nin sezon sonunda kontratı bitecek oyuncular üzerine yaptığı çalışmalardaki isimlerden biri basına sızdı. Ersun Yanal'ın da onay verdiği oyuncu için görüşmelere başlanıyor... Başarılı oyuncunun temsilcisinin de transfere olumlu yaklaştığı öğrenilirken transferin yakın zamanda resmi olarak bitmesi bekleniyor. İşte son dakika Fenerbahçe sürpriz transfer haberinin ayrıntıları...

18 Kasım 2019 Pazartesi 12:02 Güncelleme: 18.11.2019 12:10
Fenerbahçe'ye çift ayaklı dev stoper! Bedavaya geliyor...

Fenerbahçe transfer çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor...

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Fenerbahçe'ye çift ayaklı dev stoper! Bedavaya geliyor...

Sarı lacivertliler kadro kalitesini artırmak ve yedeklerin de en az ilk 11 seviyesinde oyuncular olması için düğmeye basmıştı.

Fenerbahçe'ye çift ayaklı dev stoper! Bedavaya geliyor...

Transfer komitesinin bu kapsamda da hummalı çalışmaları devam ediyor.

Fenerbahçe'ye çift ayaklı dev stoper! Bedavaya geliyor...

Scout ekibi, teknik direktör Ersun Yanal'ın hazırladığı transfer raporu sonrası harekete geçmişti...

Fenerbahçe'ye çift ayaklı dev stoper! Bedavaya geliyor...

Ek olarak Comolli de sezon sonunda kontratı bitecek oyuncular üzerine çalışmalar yürütüyordu.

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