Fenerbahçe'ye çift ayaklı dev stoper! Bedavaya geliyor...

Fenerbahçe'den bedava stoper bombası! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri taraftarlar tarafından büyük merak konusu... Sarı lacivertli kulübün Sportif Direktörü Damien Comolli'nin sezon sonunda kontratı bitecek oyuncular üzerine yaptığı çalışmalardaki isimlerden biri basına sızdı. Ersun Yanal'ın da onay verdiği oyuncu için görüşmelere başlanıyor... Başarılı oyuncunun temsilcisinin de transfere olumlu yaklaştığı öğrenilirken transferin yakın zamanda resmi olarak bitmesi bekleniyor. İşte son dakika Fenerbahçe sürpriz transfer haberinin ayrıntıları...