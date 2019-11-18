HaberlerGaleriFenerbahçe'ye çift ayaklı dev stoper! Bedavaya geliyor...
Fenerbahçe'ye çift ayaklı dev stoper! Bedavaya geliyor...
Fenerbahçe'den bedava stoper bombası! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri taraftarlar tarafından büyük merak konusu... Sarı lacivertli kulübün Sportif Direktörü Damien Comolli'nin sezon sonunda kontratı bitecek oyuncular üzerine yaptığı çalışmalardaki isimlerden biri basına sızdı. Ersun Yanal'ın da onay verdiği oyuncu için görüşmelere başlanıyor... Başarılı oyuncunun temsilcisinin de transfere olumlu yaklaştığı öğrenilirken transferin yakın zamanda resmi olarak bitmesi bekleniyor. İşte son dakika Fenerbahçe sürpriz transfer haberinin ayrıntıları...
18 Kasım 2019 Pazartesi 12:02
Güncelleme: 18.11.2019 12:10
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe transfer çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı lacivertliler kadro kalitesini artırmak ve yedeklerin de en az ilk 11 seviyesinde oyuncular olması için düğmeye basmıştı.
Transfer komitesinin bu kapsamda da hummalı çalışmaları devam ediyor.
Scout ekibi, teknik direktör Ersun Yanal'ın hazırladığı transfer raporu sonrası harekete geçmişti...
Ek olarak Comolli de sezon sonunda kontratı bitecek oyuncular üzerine çalışmalar yürütüyordu.