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Fenerbahçe o isimle anlaşma sağladı! İşte imza tarihi...
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ilerleyen haftalarda gösterdiği inişli çıkışlı performansla 16 hafta sonunda zirvenin 6 puan gerisinde 4. sırada yer alan Fenerbahçe'de yaklaşan ara transfer dönemi için çalışmaları hızlandı. Yurt dışından birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, yurt içinden de bazı isimlerle temaslarına devam ediyor. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
25 Aralık 2019 Çarşamba 15:56
Güncelleme: 25.12.2019 16:22
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Süper Lig'in 16. haftasındaki dev derbide Ülker Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de yaşanan derbi galibiyeti sonrası yüzler gülüyor.
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Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen sarı-lacivertliler, zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta ezeli rakibini Max Kruse, Ozan Tufan ve Vedat Muriç'in ayağından bulduğu gollerle devirmeyi başarmıştı.
Süper Lig'de ilk yarının son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor'u yenerek ilk devreyi moralli kapatmak isteyen Kanarya'da ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız verildi.
FFP nedeniyle kiralık oyunculara yönelecek olan Fenerbahçe, Alper Potuk ve Mehmet Ekici gibi kadroda düşünülmeyen isimleri satarak transfer için kaynak yaratmaya çalışacak.
Yurt dışında birçok ismin Fenerbahçe'ye geleceği yönünde haberler çıkmasının yanında, sarı-lacivertliler yurt içinde de hareketli bir transfer sezonu geçirecek gibi görünüyor.