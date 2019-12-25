Fenerbahçe o isimle anlaşma sağladı! İşte imza tarihi...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ilerleyen haftalarda gösterdiği inişli çıkışlı performansla 16 hafta sonunda zirvenin 6 puan gerisinde 4. sırada yer alan Fenerbahçe'de yaklaşan ara transfer dönemi için çalışmaları hızlandı. Yurt dışından birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, yurt içinden de bazı isimlerle temaslarına devam ediyor. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...