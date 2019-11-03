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Fenerbahçe liderlik için sahada! Maç öncesi sevindiren gelişme
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına konuk oluyor. Sarı-lacivertlilerde hedef, bu maçı kazanarak liderlik koltuğuna oturmak. Maç öncesi yaşanan gelişmeler ve istatistikler, Fenerbahçe taraftarını sevindirecek cinsten. İşte karşılaşmaya dair tüm bilinmesi gerekenler ve muhtemel 11'ler...
3 Kasım 2019 Pazar 14:10
Güncelleme: 03.11.2019 14:13
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'un karşısına çıkıyor.
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Hakem Arda Kardeşlerin yöneteceği maç Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak.
17 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, son iki lig maçını da kazanmayı başardı. Sarı lacivertliler buradan alacağı galibiyetle seriyi devam ettirmek istiyor.
Kayserispor ise Hikmet Karaman'ın ardından Samet Aybaba ile de yollarını ayırmıştı. Sarı kırmızılılar Fenerbahçe karşısına yeni teknik direktörü Bülent Uygun ile ilk kez çıkacak.
KRUSE VE RAMI YOK
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan MaxKruse ve Adil Rami Kayseri'ye götürülmedi.