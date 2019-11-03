Fenerbahçe liderlik için sahada! Maç öncesi sevindiren gelişme - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Kasım 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe liderlik için sahada! Maç öncesi sevindiren gelişme

Fenerbahçe liderlik için sahada! Maç öncesi sevindiren gelişme

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına konuk oluyor. Sarı-lacivertlilerde hedef, bu maçı kazanarak liderlik koltuğuna oturmak. Maç öncesi yaşanan gelişmeler ve istatistikler, Fenerbahçe taraftarını sevindirecek cinsten. İşte karşılaşmaya dair tüm bilinmesi gerekenler ve muhtemel 11'ler...
3 Kasım 2019 Pazar 14:10 Güncelleme: 03.11.2019 14:13
Fenerbahçe liderlik için sahada! Maç öncesi sevindiren gelişme

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'un karşısına çıkıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe liderlik için sahada! Maç öncesi sevindiren gelişme

Hakem Arda Kardeşlerin yöneteceği maç Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak.

Fenerbahçe liderlik için sahada! Maç öncesi sevindiren gelişme

17 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, son iki lig maçını da kazanmayı başardı. Sarı lacivertliler buradan alacağı galibiyetle seriyi devam ettirmek istiyor.

Fenerbahçe liderlik için sahada! Maç öncesi sevindiren gelişme

Kayserispor ise Hikmet Karaman'ın ardından Samet Aybaba ile de yollarını ayırmıştı. Sarı kırmızılılar Fenerbahçe karşısına yeni teknik direktörü Bülent Uygun ile ilk kez çıkacak.

Fenerbahçe liderlik için sahada! Maç öncesi sevindiren gelişme

KRUSE VE RAMI YOK

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Adil Rami Kayseri'ye götürülmedi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN