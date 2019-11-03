Fenerbahçe liderlik için sahada! Maç öncesi sevindiren gelişme

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına konuk oluyor. Sarı-lacivertlilerde hedef, bu maçı kazanarak liderlik koltuğuna oturmak. Maç öncesi yaşanan gelişmeler ve istatistikler, Fenerbahçe taraftarını sevindirecek cinsten. İşte karşılaşmaya dair tüm bilinmesi gerekenler ve muhtemel 11'ler...

3 Kasım 2019 Pazar 14:10 Güncelleme: 03.11.2019 14:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





