Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe haberi: Transferde mutlu son! Yıldız golcü İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe haberi: Transferde mutlu son! Yıldız golcü İstanbul'a geliyor

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe durmak bilmiyor. Mesut Özil'i kadrosuna katarak büyük yankı uyandıran sarı-lacivertliler, santrfor mevkisi için bir süredir çalışmalarını sürdürüyordu. Kemal Ademi ve Papiss Cisse'den beklediği verimi alamayan Kanarya, takımın skor yükünü çekecek bir takviye yapmak için girişimlerini hızlandırmıştı. Yapılan görüşmeler sonucu yıldız golcü İstanbul'a gelmeye ikna oldu. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Fenerbahçe haberi: Transferde mutlu son! Yıldız golcü İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe haberi: Transferde mutlu son! Yıldız golcü İstanbul'a geliyor

Ara transfer döneminin öne çıkan takımlarından olan Fenerbahçe, golcü takviyesiyle birlikte şovu sürdürücek.

Fenerbahçe haberi: Transferde mutlu son! Yıldız golcü İstanbul'a geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel kadrosuna katan sarı lacivertli yönetim bir transferi daha bitirmek üzere.

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Fenerbahçe haberi: Transferde mutlu son! Yıldız golcü İstanbul'a geliyor

Yaz transfer döneminde 18 transfer yapan ve ilk yarıyı lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde kapatan Fenerbahçe'de Erol Bulut'un performansından memnun olmadığı bölge forvet hattı.

Fenerbahçe haberi: Transferde mutlu son! Yıldız golcü İstanbul'a geliyor

Cisse, Kemal Ademi ve Samatta'yı transfer eden sarı lacivertliler istenilen performansı bu oyunculardan alamadı.

Fenerbahçe haberi: Transferde mutlu son! Yıldız golcü İstanbul'a geliyor

Bazı oyunculara veda edecek olan Fenerbahçe'de Cisse ve Kemal Ademi ile yolların ayrılması artık kesin gözüyle bakılıyor.

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