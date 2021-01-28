Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe haberi: Transferde mutlu son! Yıldız golcü İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe haberi: Transferde mutlu son! Yıldız golcü İstanbul'a geliyor

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe durmak bilmiyor. Mesut Özil'i kadrosuna katarak büyük yankı uyandıran sarı-lacivertliler, santrfor mevkisi için bir süredir çalışmalarını sürdürüyordu. Kemal Ademi ve Papiss Cisse'den beklediği verimi alamayan Kanarya, takımın skor yükünü çekecek bir takviye yapmak için girişimlerini hızlandırmıştı. Yapılan görüşmeler sonucu yıldız golcü İstanbul'a gelmeye ikna oldu. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...