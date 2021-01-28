Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni transferi ilk idmanına çıktı! İşte o kareler...

Fenerbahçe'nin yeni transferi ilk idmanına çıktı! İşte o kareler...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri2nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde yeni transfr Bright Osayi-Samuel de takımla ilk idmanına çıktı. İşte antrenmandan kareler...

Fenerbahçe'nin yeni transferi ilk idmanına çıktı! İşte o kareler...

Fenerbahçe'nin yeni transferi ilk idmanına çıktı! İşte o kareler...

Süper Lig'in 21. haftasında 30 Ocak Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'nin yeni transferi ilk idmanına çıktı! İşte o kareler...

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 17.00'da ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi ilk idmanına çıktı! İşte o kareler...

2 grup halinde yapılan pas çalışmasıyla süren idman; dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi ilk idmanına çıktı! İşte o kareler...

Ferdi Kadıoğlu ile Sinan Gümüş salonda özel program dahilinde çalıştı. Gökhan Gönül bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamlarken; Marcel Tisserand ile belinde ağrıları bulunan Sadık Çiftpınar'ın tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi ilk idmanına çıktı! İşte o kareler...

Fenerbahçe'nin QPR'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Bright Osayi-Samuel de takımla ilk antrenmanına çıktı.

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