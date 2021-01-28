GaleriFenerbahçeFenerbahçe'nin yeni transferi ilk idmanına çıktı! İşte o kareler...
Fenerbahçe'nin yeni transferi ilk idmanına çıktı! İşte o kareler...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri2nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde yeni transfr Bright Osayi-Samuel de takımla ilk idmanına çıktı. İşte antrenmandan kareler...
28 Ocak 2021 Perşembe 20:39, Güncelleme 28.01.2021 20:42
Fenerbahçe'nin yeni transferi ilk idmanına çıktı! İşte o kareler...