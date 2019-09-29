Fenerbahçe haberi: Mesut Özil bombası! Ocak ayında... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Eylül 2019, Pazar
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Fenerbahçe haberi: Mesut Özil bombası! Ocak ayında...

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Arsenal, sözleşmesi 2020 yılında bitecek Mesut Özil ile ilgili şok bir karar aldı.
29 Eylül 2019 Pazar 19:28
Fenerbahçe haberi: Mesut Özil bombası! Ocak ayında...

Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

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Fenerbahçe haberi: Mesut Özil bombası! Ocak ayında...

Mesut Özil, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

Fenerbahçe haberi: Mesut Özil bombası! Ocak ayında...

Öyle ki sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medya üzerinden yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye gelmesi için binlerce mesaj attılar.

Fenerbahçe haberi: Mesut Özil bombası! Ocak ayında...

Arsenal ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mesut Özil için uygun şartlar oluşmamış ve transfer gerçekleşmemişti.

Fenerbahçe haberi: Mesut Özil bombası! Ocak ayında...

Ancak son yaşanan gelişmeler yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye gelme olasılığını oldukça arttırdı.

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