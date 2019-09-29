Fenerbahçe haberi: Mesut Özil bombası! Ocak ayında...

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Arsenal, sözleşmesi 2020 yılında bitecek Mesut Özil ile ilgili şok bir karar aldı.

29 Eylül 2019 Pazar 19:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





