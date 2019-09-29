Fenerbahçe haberi: Mesut Özil bombası! Ocak ayında...
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Arsenal, sözleşmesi 2020 yılında bitecek Mesut Özil ile ilgili şok bir karar aldı.
29 Eylül 2019 Pazar 19:28
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Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.
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Mesut Özil, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.
Öyle ki sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medya üzerinden yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye gelmesi için binlerce mesaj attılar.
Arsenal ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mesut Özil için uygun şartlar oluşmamış ve transfer gerçekleşmemişti.
Ancak son yaşanan gelişmeler yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye gelme olasılığını oldukça arttırdı.