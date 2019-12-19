Fenerbahçe gözünü kararttı! 3 dev transfer... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Aralık 2019, Perşembe
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Fenerbahçe gözünü kararttı! 3 dev transfer...

Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u eleyerek adını son 16'ya yazdıran Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da hız kazandı. Sezon sonunda ligi şampiyon tamamlayıp, 5 yıllık hasrete son vermek isteyen sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde 3 dev ismi takıma katmak için harekete geçti...
19 Aralık 2019 Perşembe 10:01
Fenerbahçe gözünü kararttı! 3 dev transfer...

Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u eleyerek adını son 16'ya yazdıran Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da devam ediyor.

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Fenerbahçe gözünü kararttı! 3 dev transfer...

Sarı-lacivertlilerde bu sonucun ardından transfer harekatı da hız kazandı...

Fenerbahçe gözünü kararttı! 3 dev transfer...

Sezonu zirvede tamamlayarak hem 4. yıldızı takmak hem de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, iç ve dış transferde radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe gözünü kararttı! 3 dev transfer...

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-lacivertlilerde sportif direktör Damien Comolli, geçtiğimiz günlerde transfer çalışmalarıyla ilgili konuşmuştu.

Fenerbahçe gözünü kararttı! 3 dev transfer...

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Fransız futbol adamı, "Yaklaşan transfer dönemiyle ilgili de konuşmam gerekirse; önümüzdeki transfer süreci için açıkçası çalışmalarımızı eylül ayından beri yürütüyoruz.

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