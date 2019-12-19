Ersun Yanal'dan o isme kesik! Derbi 11'inde yer almadı
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'da İstanbulspor'u saf dışı bırakan Fenerbahçe gözünü ligde hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisine çevirdi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın bu dev karşılaşma öncesi denediği 11'de yıldız ismi kestiği öğrenildi. İşte detaylar...
19 Aralık 2019 Perşembe 08:04
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, ilk maçta da aldığı avantajlı skorun ardından tur atladı. Sarı-lacivertli takımda artık gözler lige çevrildi.
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Süper Lig'de kötü gidişe Beşiktaş derbisiyle son vermek isteyen Fenerbahçe'de pazar günü oynanacak maçın kadrosu için çalışmalar çoktan başladı.
Sabah'ta yer alan habere göre teknik direktör Ersun Yanal'ın son haftalardaki performansıyla hayal kırıklığı olan ve taraftarın tepkisini çeken MaxKruse'nin olmadığı bir 11 üzerinde çalışmalar yaptığı öğrenildi.
Tecrübeli çalıştırıcının, Deniz Türüç'ün performansından memnun olduğu, Kruse'nin yerine bu oyuncuyu kullanabileceği ifade edildi.
Alman forvet oyuncusu bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 1 gol atarken, 6 da asist yapma başarısı gösterdi.