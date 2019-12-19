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Mevlüt defteri kapandı! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u eleyerek yoluna devam eden sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları da hız kazanmış durumda. Ara transfer dönemi için birçok yıldızı listesine alan sarı-lacivertliler, bir süredir hücum bölgesi için çalışmalarına devam ediyordu. Aradığı ismi bulan Fenerbahçe'de pazarlıklar da başladı. Damien Comolli'nin başrolü oynadığı bu operasyonda yıldız futbolcu maaşında indirime gitmeyi kabul etti. İşte Fenerbahçe'nin transfer harekatının detayları...
19 Aralık 2019 Perşembe 07:30
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Ara transfer döneminde kadroya kanat oyuncusu katmayı hedefleyen Fenerbahçe, temaslarını sürdürüyor.
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Ziraat Türkiye Kupası'ndaİstanbulspor'u geçen Fenerbahçe'de gözler Beşiktaş derbisine çevrilmişken, transfer çalışmaları da tam gaz devam ediyor.
Sakatlığı sebebiyle sahalardan bir süredir uzak kalan Mevlüt Erdinç, İstanbulspor maçıyla birlikte formasına kavuşmuştu.
Tecrübeli futbolcunun performansıyla sınıfta kalırken, Fenerbahçe taraftarının da tepkisini çekti.
İlk yarıda 2 golü ofsayt nedeniyle geçersiz sayılan Mevlüt Erdinç, teknik direktör Ersun Yanal'ın da gözüne giremedi.