Mevlüt defteri kapandı! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u eleyerek yoluna devam eden sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları da hız kazanmış durumda. Ara transfer dönemi için birçok yıldızı listesine alan sarı-lacivertliler, bir süredir hücum bölgesi için çalışmalarına devam ediyordu. Aradığı ismi bulan Fenerbahçe'de pazarlıklar da başladı. Damien Comolli'nin başrolü oynadığı bu operasyonda yıldız futbolcu maaşında indirime gitmeyi kabul etti. İşte Fenerbahçe'nin transfer harekatının detayları...

19 Aralık 2019 Perşembe 07:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





