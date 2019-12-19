Mevlüt defteri kapandı! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Aralık 2019, Perşembe
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Mevlüt defteri kapandı! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u eleyerek yoluna devam eden sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları da hız kazanmış durumda. Ara transfer dönemi için birçok yıldızı listesine alan sarı-lacivertliler, bir süredir hücum bölgesi için çalışmalarına devam ediyordu. Aradığı ismi bulan Fenerbahçe'de pazarlıklar da başladı. Damien Comolli'nin başrolü oynadığı bu operasyonda yıldız futbolcu maaşında indirime gitmeyi kabul etti. İşte Fenerbahçe'nin transfer harekatının detayları...
19 Aralık 2019 Perşembe 07:30
Mevlüt defteri kapandı! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Ara transfer döneminde kadroya kanat oyuncusu katmayı hedefleyen Fenerbahçe, temaslarını sürdürüyor.

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Mevlüt defteri kapandı! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u geçen Fenerbahçe'de gözler Beşiktaş derbisine çevrilmişken, transfer çalışmaları da tam gaz devam ediyor.

Mevlüt defteri kapandı! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti


Sakatlığı sebebiyle sahalardan bir süredir uzak kalan Mevlüt Erdinç, İstanbulspor maçıyla birlikte formasına kavuşmuştu.

Mevlüt defteri kapandı! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Tecrübeli futbolcunun performansıyla sınıfta kalırken, Fenerbahçe taraftarının da tepkisini çekti.

Mevlüt defteri kapandı! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

İlk yarıda 2 golü ofsayt nedeniyle geçersiz sayılan Mevlüt Erdinç, teknik direktör Ersun Yanal'ın da gözüne giremedi.

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