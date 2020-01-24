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Fenerbahçe eski gözdesiyle yeniden görüşmelere başladı! İki transfer birden...
Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, şimdiye dek sadece Simon Falette'ye imza attırmıştı. Sarı lacivertliler, TFF'nin açıkladığı mali şartlara göre çalışmalarını yürütürken, hem sol bek, hem de sağ kanat pozisyonu için arayışlarını sürdürdürüyor. Daha önce Ricardo Rodriguez için girişimlerini sürdüren ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, Moses'ın ayrılışının ardından aradığı ismi buldu... Yaz transfer sezonunda da aynı isimle görüşen Fenerbahçe'nin bu kez transferi sonlandırmak istediği aktarıldı! İşte detaylar...
24 Ocak 2020 Cuma 11:59
Güncelleme: 24.01.2020 12:27
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Fenerbahçe'de ocak transfer dönemi için çalışmalar hızla devam ediyor... Sarı lacivertliler, son olarak Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda Kayserispor engelini aşarak adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.
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Süper Lig'de de şampiyonluk potasında olan Fenerbahçe, 18. haftada Gaziantep FK'yı deplasmanda mağlup ederek istediği havayı yakalamıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından sarı lacivertli kurmaylar yeni takviyeler için kollarını sıvadı.
Kısıtlı mali bütçesi nedeniyle şimdiye dek sadece Simon Falette'yi kadrosuna dahil eden ancak henüz oyuncunun lisansını çıkartamayan Fenerbahçe, TFF'nin, "Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, itirazının kısmen kabulü ile başvuru dilekçesinde belirtilen harcama limitini olumsuz etkileyen; 16.000.000 TL'lik kısmının, gerekçesi kararda açıklanacağı üzere harcama limitine eklenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir." açıklamasının ardından çalışmalarına hız verdi.
Açıklamanın ardından elindeki oyuncuları satarak gelir elde etmeyi planlayan ve bu gelirle yeni isimlere imza attıracak olan Fenerbahçe'de gündem sol bek ve kanat transferi oldu.
Uzun uğraşlar sonucu İtalyan devi Milan'da forma giyen Şili asıllı İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'i tavlayan sarı lacivertliler, finansal yönden elini güçlendirdiği andan itibaren oyuncuyu resmen kadrosuna katacak. Bu operasyonda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile yarışan Fenerbahçe, Rodriguez'e daha iyi fırsatlar sunarak 'seninle sözleşme imzalayacağız, bizi bekle' talimatını verdi ve oyuncudan onayı aldı.