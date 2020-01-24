Fenerbahçe eski gözdesiyle yeniden görüşmelere başladı! İki transfer birden...

Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, şimdiye dek sadece Simon Falette'ye imza attırmıştı. Sarı lacivertliler, TFF'nin açıkladığı mali şartlara göre çalışmalarını yürütürken, hem sol bek, hem de sağ kanat pozisyonu için arayışlarını sürdürdürüyor. Daha önce Ricardo Rodriguez için girişimlerini sürdüren ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, Moses'ın ayrılışının ardından aradığı ismi buldu... Yaz transfer sezonunda da aynı isimle görüşen Fenerbahçe'nin bu kez transferi sonlandırmak istediği aktarıldı! İşte detaylar...

24 Ocak 2020 Cuma 11:59 Güncelleme: 24.01.2020 12:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





