Fenerbahçe'nin genç yıldızı paylaşılamıyor! Ferdi Kadıoğlu için scout yolladılar - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Ocak 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'nin genç yıldızı paylaşılamıyor! Ferdi Kadıoğlu için scout yolladılar

Fenerbahçe'nin genç yıldızı paylaşılamıyor! Ferdi Kadıoğlu için scout yolladılar

Fenerbahçe'de forma şansı bulduğu maçlarda gösterdiği performansla taraftarlardan büyük alkış alan 20 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'na sürpriz bir talip daha çıktı. Yıldız futbolcu için bu kulübün sık sık scout ekibi gönderdiği öğrenildi. İşte detaylar...

24 Ocak 2020 Cuma 11:08
Fenerbahçe'nin genç yıldızı paylaşılamıyor! Ferdi Kadıoğlu için scout yolladılar

Süper Lig'in ikinci yarısına Gaziantep galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de transfer gündemi sıcaklığını koruyor. Sarı-lacivertli takım finansal nedenleri aşabilirse kadrosuna takviye yapabilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin genç yıldızı paylaşılamıyor! Ferdi Kadıoğlu için scout yolladılar

Fenerbahçe'nin mali sorunları atlatması için de oyuncu satışı yapması gerekiyor. Bilindiği gibi TFF'ye itirazda bulunan sarı-lacivertli takıma 16 milyon TL ekstra harcama limiti verilmişti.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı paylaşılamıyor! Ferdi Kadıoğlu için scout yolladılar

İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'le anlaşan ve kadrosuna Simon Falette'i katan Fenerbahçe, bu iki transfer için hala gerekli kriterleri sağlayamadı. Dolayısıyla sarı-lacivertliler oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı paylaşılamıyor! Ferdi Kadıoğlu için scout yolladılar

Fenerbahçe'de transferin gözde isimlerinden biri de 20 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu oldu. Hollanda doğumlu Türk asıllı yıldız, forma şansı bulduğu maçları oldukça iyi değerlendirerek taraftarların gözüne girmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı paylaşılamıyor! Ferdi Kadıoğlu için scout yolladılar

BETIS SCOUTLARI FERDİ'Yİ İZLİYOR

İspanyol basınından Todo Fichajes'te yer alan habere göre Real Betis, Sevilla'ya transfer olma ihtimali bulunan Tello'nun yerine Ferdi'yi listesine aldı ve genç yıldız için sık sık Fenerbahçe maçlarına scout ekibini yollayıp notlar aldırıyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN