Fenerbahçe Edin Visca'yı takasla bitirecek! İşte o teklif
Emre Belözoğlu önderliğinde yaptığı takviyelerle yaz transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe, asıl hedefi Edin Visca için kolları sıvadı. Yaz ayında çok upraşmasına rağmen Boşnak yıldızı kadrosuna katamayan sarı-lacivertliler, sezon sonu müthiş bir takas teklifiyle Başakşehir'in kapısını çalacak. İşte Fenerbahçe'nin Visca karşılığında teklif edeceği oyuncu... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
15 Kasım 2020 Pazar 00:46, Güncelleme 15.11.2020 06:00
Fenerbahçe Edin Visca'yı takasla bitirecek! İşte o teklif