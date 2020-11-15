Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe'yi uçuracak transfer!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe bir yandan da trasnfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor... Sezon öncesi yaptığı takviyelerle yaz transfer dönemine damga vuran sarı-lacivertlilerde sportif direktör Emre Belözoğlu, yıldız futbolcuyu ocak ayında takıma katmak için düğmeye bastı. İşte o isim ve Fenerbahçe'deki son transfer gelişmeleri...
15 Kasım 2020 Pazar 16:10, Güncelleme 15.11.2020 16:11