Fenerbahçe Chelsea'li yıldızın peşinde - Fotomaç
03 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe Chelsea'li yıldızın peşinde

Fenerbahçe Chelsea'li yıldızın peşinde

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak takım kurmak için transfer çalışmalarını başlatan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı lacivertli yönetim, Chelsea'li yıldızın peşine düştü. İşte detaylar...
3 Haziran 2019 Pazartesi 12:55
Fenerbahçe Chelsea'li yıldızın peşinde

Spor Toto Süper Lig'i 6. sırada bitiren Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe Chelsea'li yıldızın peşinde

Sarı lacivertli yönetim, gelecek sezon yeni bir kadro ile şampiyonluğa oynamayı hedefliyor.

Fenerbahçe Chelsea'li yıldızın peşinde

En az iki forvet transfer etmeyi planlayan Fenerbahçe, Vedat Muriç için Çaykur Rizespor'dan cevap beklerken, diğer golcü için de araştırmalarına devam ediyor.

FENERBAHÇE'NİN 20 YILLIK TRANSFER POLİTİKASI! HABER İÇİN TIKLAYIN...

Fenerbahçe Chelsea'li yıldızın peşinde

Alman santrafor Max Kruse'ye yıllık 1,9 milyon euro teklif edip 2+1 senelik de mukavele yapmayı öneren Sarı-Lacivertliler, bu oyuncunun olmama ihtimaline karşılık rotasını bonservisi Chelsea'de olan, geçen sezon kiralık olarak Aston Villa'da forma giyen Tammy Abraham'a çevirdi.

Fenerbahçe Chelsea'li yıldızın peşinde

KANATLARDA DA OYNAYABİLİYOR

21 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz santrfor Abraham kanatlarda da oynayabiliyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN