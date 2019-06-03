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Fenerbahçe Chelsea'li yıldızın peşinde
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak takım kurmak için transfer çalışmalarını başlatan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı lacivertli yönetim, Chelsea'li yıldızın peşine düştü. İşte detaylar...
3 Haziran 2019 Pazartesi 12:55
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En az iki forvet transfer etmeyi planlayan Fenerbahçe, Vedat Muriç için Çaykur Rizespor'dan cevap beklerken, diğer golcü için de araştırmalarına devam ediyor.
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