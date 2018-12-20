Fenerbahçe Chapecoenseden Leandro Pereiranın peşinde! - Galeri - Fotomaç
20 Aralık 2018, Perşembe
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Fenerbahçe Chapecoense'den Leandro Pereira'nın peşinde!

Chapecoense'de kiralık olarak forma giyen Leandro Pereira'nın Fenerbahçe'den teklif aldığını yazan Brezilya basını, "Görüşmeler olumu şekilde ilerliyor" dedi.
20 Aralık 2018 Perşembe, 00:10:39 Güncelleme: 07:49:40
Fenerbahçe Chapecoenseden Leandro Pereiranın peşinde!

Slimanı'nin büyük hayal kırıklığı yaratan performansının ardından forvet takviyesi için kolları sıvayan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim girdi...

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Fenerbahçe Chapecoenseden Leandro Pereiranın peşinde!

34 MAÇTA 11 GOL ATTI
Brezilya basını, kiralık olarak Chapecoense formasını giyen Leandro Pereira'nın Sarı-Lacivertliler'den teklif aldığını yazdı.

Fenerbahçe Chapecoenseden Leandro Pereiranın peşinde!

27 yaşındaki forvetin bonservisinin Brugge'da bulunduğunu ve kiralık sözleşmesinin 31 Aralık'ta sona ereceğini yazan gazeteler, "Fenerbahçe ile Brugge arasında görüşmeler olumlu şekilde sürüyor" dedi.

Fenerbahçe Chapecoenseden Leandro Pereiranın peşinde!

Chapecoense formasıyla 34 maça çıkan Leandro 11 gol attı. Sambacı pivot santrfor özellikleri olan bir forvet.

Fenerbahçe Chapecoenseden Leandro Pereiranın peşinde!
Fenerbahçe Chapecoenseden Leandro Pereiranın peşinde!
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