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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Maradona işte böyle anıldı!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelirken, ma öncesi ısınma turlarında futbol efsanesi Maradona'yı andı. Sarı lacivertliler, "Ad10s" yazılı tişörtlerle çıktı ve maç öncesi 1 dakikalır saygı duruşunda bulunuldu. İşte o anlar...
29 Kasım 2020 Pazar 19:59, Güncelleme 29.11.2020 20:04
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Maradona işte böyle anıldı!