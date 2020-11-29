Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Maradona işte böyle anıldı!

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Maradona işte böyle anıldı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelirken, ma öncesi ısınma turlarında futbol efsanesi Maradona'yı andı. Sarı lacivertliler, "Ad10s" yazılı tişörtlerle çıktı ve maç öncesi 1 dakikalır saygı duruşunda bulunuldu. İşte o anlar...

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Maradona işte böyle anıldı!

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