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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde taraftardan Erol Bulut'a Lemos tepkisi "Serdar Aziz varken..."
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler 4 ve 20. dakikalarda yediği gollerle 2-0 geriye düşerken kenar kulübesinde şok etkisi yaşandı. Yenilen 2 gol sonrası taraftarlar sosyal medyada Erol Bulut'a ve Lemos'a tepki gösterdi.
29 Kasım 2020 Pazar 19:45, Güncelleme 29.11.2020 19:57
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde taraftardan Erol Bulut'a Lemos tepkisi "Serdar Aziz varken..."