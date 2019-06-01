Fenerbahçe Arsenal'in 2 yıldızını kadrosuna katıyor! - Fotomaç
01 Haziran 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe Arsenal'in 2 yıldızını kadrosuna katıyor!

Geçtiğimiz sezonda başarısız bir performans göstererek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe transferde gözünü kararttı. Son olarak Cezayirli yıldız Brahimi'den olumsuz yanıt alan sarı-lacivertliler bombaları art arda patlatmaya hazırlanıyor. Fransız Sportif Direktör Damien Comolli'nin başrolünü oynadığı transfer harekatında Arsenal'in 2 yıldızını kadroya katmak için girişimlere başlandı. Comolli, UEFA Avrupa Kupası finalinde Bakü'de hazır bulunmuştu.
1 Haziran 2019 Cumartesi 07:07 Güncelleme: 01.06.2019 08:17
Fenerbahçe Arsenal'in 2 yıldızını kadrosuna katıyor!

Fenerbahçe önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe Arsenal'in 2 yıldızını kadrosuna katıyor!

Vedat Muriç transferinde Galatasaray'ın devreye girmesinin ardından Brahimi'den de olumsuz yanıt alan sarı-lacivertliler gözünü kararttı.

Fenerbahçe Arsenal'in 2 yıldızını kadrosuna katıyor!

Transferde Premier Lig'i hedef alan Fenerbahçe bombaları patlatmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe Arsenal'in 2 yıldızını kadrosuna katıyor!

Buna göre Arsenal'in 2 yıldızını gözüne kestiren sarı-lacivertli kurmaylar bu oyuncular için girişime başlıyor.

Fenerbahçe Arsenal'in 2 yıldızını kadrosuna katıyor!

Bu transferde Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli başrolü oynayacak.

İşte dev transfer harekatının detayları...

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