Fenerbahçe Arsenal'in 2 yıldızını kadrosuna katıyor!
Geçtiğimiz sezonda başarısız bir performans göstererek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe transferde gözünü kararttı. Son olarak Cezayirli yıldız Brahimi'den olumsuz yanıt alan sarı-lacivertliler bombaları art arda patlatmaya hazırlanıyor. Fransız Sportif Direktör Damien Comolli'nin başrolünü oynadığı transfer harekatında Arsenal'in 2 yıldızını kadroya katmak için girişimlere başlandı. Comolli, UEFA Avrupa Kupası finalinde Bakü'de hazır bulunmuştu.
1 Haziran 2019 Cumartesi 07:07
Güncelleme: 01.06.2019 08:17
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Fenerbahçe önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.
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Vedat Muriç transferinde Galatasaray'ın devreye girmesinin ardından Brahimi'den de olumsuz yanıt alan sarı-lacivertliler gözünü kararttı.
Transferde Premier Lig'i hedef alan Fenerbahçe bombaları patlatmaya hazırlanıyor.
Buna göre Arsenal'in 2 yıldızını gözüne kestiren sarı-lacivertli kurmaylar bu oyuncular için girişime başlıyor.
Bu transferde Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli başrolü oynayacak.