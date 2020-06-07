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Fenerbahçe aradığı sol beki buldu! Hasan Ali Kaldırım yerine...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler, bir yandan gönderilecek oyuncuları belirlerken, diğer yandan da kadrosuna dahil edecek isimler için çalışmalarını yürütüyor. Bu bağlamda, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Hasan Ali Kaldırım ile henüz yeni bir kontrat imzalamayan Kanarya'nın, hedefinde başka bir sol bek olduğu ortaya çıktı. Fas basınının aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, o isimle görüşmelere başladı bile! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

7 Haziran 2020 Pazar 12:14 Güncelleme: 07.06.2020 12:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





