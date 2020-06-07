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Fenerbahçe aradığı sol beki buldu! Hasan Ali Kaldırım yerine...
Fenerbahçe aradığı sol beki buldu! Hasan Ali Kaldırım yerine...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler, bir yandan gönderilecek oyuncuları belirlerken, diğer yandan da kadrosuna dahil edecek isimler için çalışmalarını yürütüyor. Bu bağlamda, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Hasan Ali Kaldırım ile henüz yeni bir kontrat imzalamayan Kanarya'nın, hedefinde başka bir sol bek olduğu ortaya çıktı. Fas basınının aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, o isimle görüşmelere başladı bile! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
7 Haziran 2020 Pazar 12:14
Güncelleme: 07.06.2020 12:48
Fenerbahçe transferde vites yükseltti... Sarı lacivertliler, önceliğini teknik direktör konusuna verse de transferde büyük bir hareketlilik yaşıyor.
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Şu anda antrenör Zeki Murat Göle ve yardımcı antrenör Volkan Demirel eşliğinde çalışmalarını yürüten Kanarya, kaptan Emre Belözoğlu direktifinde transfer için çalışmalarını yürütüyor.
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler, Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme yenilememişti.
Fenerbahçe'nin yeni bir sol bek arayışında olduğu bilinirken, Fas basını konuyla ilgili önemli bir habere imza attı.
Buna göre Fenerbahçe, sezon sonunda takımıyla sözleşmesi sona erecek ve savunmanın tüm bölgelerinde başarıyla forma giyebilen o isimle görüşmelere başladı.