Fenerbahçe Diedhiou için devreye girdi! Hocasından açıklama geldi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Haziran 2020, Pazar
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Fenerbahçe Diedhiou için devreye girdi! Hocasından açıklama geldi

Fenerbahçe, Bristol City ile sözleşme uzatma görüşmeleri yapan ancak maaş konusunda anlaşma sağlayamayan Famara Diedhiou için devreye girdi. Senegalli golcünün hocası da yıldız isimle ilgili flaş bir açıklama yaptı. İşte transfer gelişmesinin detayları...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

7 Haziran 2020 Pazar 10:57 Güncelleme: 07.06.2020 11:07
Fenerbahçe Diedhiou için devreye girdi! Hocasından açıklama geldi

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Fenerbahçe, sürpriz isimleri gündemine almaya devam ediyor.

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Fenerbahçe Diedhiou için devreye girdi! Hocasından açıklama geldi

Sarı-lacivertli takım son olarak Bristol City'de forma giyen Senegalli forvet oyuncusu Famara Diedhiou için devreye girdi.

Fenerbahçe Diedhiou için devreye girdi! Hocasından açıklama geldi

Senegal basınından Wiw Sport'ta yer alan habere göre Famara Diedhiou, sözleşmesinin 2021 yılında bitecek olmasından dolayı kulübü Bristol City kontrat uzatma görüşmeleri yapıyordu.

Fenerbahçe Diedhiou için devreye girdi! Hocasından açıklama geldi

Ancak bu görüşmeler, maaş konusunda anlaşma sağlanamaması nedeniyle tıkandı ve oyuncunun takımdan ayrılma ihtimali doğdu.

Fenerbahçe Diedhiou için devreye girdi! Hocasından açıklama geldi

Haberde Fenerbahçe'nin Senegalli yıldız için devreye girdiği ifade edildi.

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