Fenerbahçe Diedhiou için devreye girdi! Hocasından açıklama geldi

Fenerbahçe, Bristol City ile sözleşme uzatma görüşmeleri yapan ancak maaş konusunda anlaşma sağlayamayan Famara Diedhiou için devreye girdi. Senegalli golcünün hocası da yıldız isimle ilgili flaş bir açıklama yaptı. İşte transfer gelişmesinin detayları...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)