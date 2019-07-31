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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe aradığı golcüyü buldu

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Gelecek sezon için başarı elde edebilecek bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi. Golcü arayışlarını sürdüren Kanarya, yıldız futbolcu için teklifini yapıp beklemeye başladı.
31 Temmuz 2019 Çarşamba 08:46 Güncelleme: 31.07.2019 08:46
Fenerbahçe aradığı golcüyü buldu

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon kadro çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transferde gaza bastı.

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Fenerbahçe aradığı golcüyü buldu

Bir golcü futbolcunun daha kadroya dahil edilmesini isteyen teknik direktör Ersun Yanal, istediği yıldız futbolcuyu yönetime iletti.

Fenerbahçe aradığı golcüyü buldu

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Kanarya, girişimlerini sıklaştırdı.

Fenerbahçe aradığı golcüyü buldu

Fenerbahçe'nin istediği futbolcunun satış listesine konması, sarı-lacivertlilerin elini kuvvetlendirdi.

Fenerbahçe aradığı golcüyü buldu

İyi bir teklifle kapıyı çalan Fenerbahçe'nin transferi bitirmesi an meselesi.

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