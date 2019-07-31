Fenerbahçe aradığı golcüyü buldu

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Gelecek sezon için başarı elde edebilecek bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi. Golcü arayışlarını sürdüren Kanarya, yıldız futbolcu için teklifini yapıp beklemeye başladı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 08:46 Güncelleme: 31.07.2019 08:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





