Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan maça damga vurdu! Bayern Münih maçında kim nasıl oynadı?

Fenerbahçe, Avrupa'nın en prestijli hazırlık maçı organizasyonu Audi Cup'ta ev sahibi Bayern Münih'e 6-1 yenilirken sezona hiç hazır gözükmedi. Peki sarı-lacivertli futbolcular zorlu maçta nasıl oynadılar. İşte dikkat çeken performanslar...

31 Temmuz 2019 Çarşamba 08:00 Güncelleme: 31.07.2019 08:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





