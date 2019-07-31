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Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan maça damga vurdu! Bayern Münih maçında kim nasıl oynadı?
Fenerbahçe, Avrupa'nın en prestijli hazırlık maçı organizasyonu Audi Cup'ta ev sahibi Bayern Münih'e 6-1 yenilirken sezona hiç hazır gözükmedi. Peki sarı-lacivertli futbolcular zorlu maçta nasıl oynadılar. İşte dikkat çeken performanslar...
31 Temmuz 2019 Çarşamba 08:00 Güncelleme: 31.07.2019 08:39
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Kanarya'nın tek golünü 64. dakikada yeni transfer Max Kruse kaydetti. Fenerbahçe, bugün üçüncülük maçında İspanyol devi Real Madrid ile saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
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