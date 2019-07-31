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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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İşte Fenerbahçe'nin Real Madrid 11'i

Almanya'da düzenlenen Audi Cup'ta Bayern Münih, Tottenham ve Real Madrid gibi devlerle mücadele edecek olan Fenerbahçe ikinci karşılaşmasında İspanya devi Real Madrid ile karşılaşıyor. Bayern Münih'e 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup olan Sarı-Lacivertliler'de Madrid 11'i merakla bekleniyordu. İşte Fenerbahçe'nin Madrid 11'i

31 Temmuz 2019 Çarşamba 01:53 Güncelleme: 31.07.2019 01:53
İşte Fenerbahçe'nin Real Madrid 11'i

Bayern Münih'ten alınan farklı yenilgi sonrası keyiflerin kaçtığı Fenerbahçe'de Real Madrid karşılaşması için geri sayım başladı.

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İşte Fenerbahçe'nin Real Madrid 11'i

Bayern Münih'in ev sahipliğinde düzenlenen Audi Cup'ta bu yıl Alman ekibinin yanı sıra Real Madrid ve Tottenham ile katılım gösterecek olan Fenerbahçe, ikinci maçında alacağı galibiyetle turnuvayı üçüncülükle tamamlamak istiyor.

İşte Fenerbahçe'nin Real Madrid 11'i

Fenerbahçe ile Real Madrid arasında oynanacak zorlu mücadele bugün saat 19:00'da oynanacak.

İşte Fenerbahçe'nin Real Madrid 11'i

Sarı-Lacivertlilerde dev maç öncesi Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'ın yokluğu netleşirken, Hasan Ali'nin de kadroda yer alması beklenmiyor.

İşte Fenerbahçe'nin Real Madrid 11'i

Serdar Aziz ve Tolgay Arslan Hertha Berlin maçında sakatlanırken, Hasan Ali Bayern Münih maçında sakatlanarak oyunu yarıda bırakmak zorunda kalmıştı.

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