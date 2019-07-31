İşte Fenerbahçe'nin Real Madrid 11'i

Almanya'da düzenlenen Audi Cup'ta Bayern Münih, Tottenham ve Real Madrid gibi devlerle mücadele edecek olan Fenerbahçe ikinci karşılaşmasında İspanya devi Real Madrid ile karşılaşıyor. Bayern Münih'e 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup olan Sarı-Lacivertliler'de Madrid 11'i merakla bekleniyordu. İşte Fenerbahçe'nin Madrid 11'i