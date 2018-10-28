Fenerbahçe-Ankaragücü maçında Beşiktaşa tepki! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe-Ankaragücü maçında Beşiktaş'a tepki!
Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü taraftarları, birlikte Beşiktaş aleyhinde tezahüratta bulundu.
28 Ekim 2018 Pazar, 21:44:39
Güncelleme: 21:45:47
Uzun süre siyah-beyazlıları aleyhine tezahüratta bulunan taraftarlar, daha sonra ise birbirlerini alkışladı.
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Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, ısınma esnasında kendi futbolcularının yanı sıra MKE Ankaragücü oyuncularını da tribüne çağırdı.
Başkent temsilcisinin taraftarları, statta kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldururken, renkli görüntüler oluşturdu.
İşte maçtan taraftar görüntüleri...