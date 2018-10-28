Fenerbahçe-Ankaragücü maçında Beşiktaşa tepki! - Galeri - Fotomaç
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Fenerbahçe-Ankaragücü maçında Beşiktaş'a tepki!

    Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü taraftarları, birlikte Beşiktaş aleyhinde tezahüratta bulundu.
    28 Ekim 2018 Pazar, 21:44:39 Güncelleme: 21:45:47
    Fenerbahçe-Ankaragücü maçında Beşiktaşa tepki!

    Uzun süre siyah-beyazlıları aleyhine tezahüratta bulunan taraftarlar, daha sonra ise birbirlerini alkışladı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe-Ankaragücü maçında Beşiktaşa tepki!

    Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, ısınma esnasında kendi futbolcularının yanı sıra MKE Ankaragücü oyuncularını da tribüne çağırdı.

    Fenerbahçe-Ankaragücü maçında Beşiktaşa tepki!

    Başkent temsilcisinin taraftarları, statta kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldururken, renkli görüntüler oluşturdu.

    Fenerbahçe-Ankaragücü maçında Beşiktaşa tepki!

    İşte maçtan taraftar görüntüleri...

    Fenerbahçe-Ankaragücü maçında Beşiktaşa tepki!
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