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Fenerbahçe 4. yıldızının güvencesini buldu! İşte o derin plan...
Fenerbahçe'de yönetim, teknik heyet ve taraftarlar, sezon sonunda alınacak 20 şampiyonluğa odaklanmıştı. Ligin ilk haftasında Gaziantep FK'ya karşı 5 gollü galibiyet alan Sarı Kanarya, sezona rüya gibi bir başlangıç yapmıştı... Ligin ilerleyen haftalarında inişli çıkışlı bir görüntü sergileyen sarı-lacivertlilerde sezon sonu ipi göğüslenecek strateji belli oldu! İşte Fenerbahçeli kurmayların 4. yıldız için özel planı ve perde arkasında yaşananlar...
18 Aralık 2019 Çarşamba 12:28
Güncelleme: 18.12.2019 12:29
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Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda Emre Belözoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigeus, Vedat Muriqi, Luiz Gustavo gibi yıldızları kadrosuna katmış ve geçtiğimiz sezon yaşadığı hezeyanı unutturmak için varıyla yoğula savaşacağının sinyallerini vermişti...
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Sarı-lacivertli yönetim ve teknik heyet, oyuncularlara sürekli olarak iç içe çalışmış, neticesinde Süper Lig'e rüya gibi bir başlangıç yapılmıştı...
Fenerbahçe, açılış haftasında ligin yeni ekiplerinden Gaziantep FK'nın ağlarına 5 gol bırakarak rakiplerinde adeta nispet yapmıştı...
2. haftada ligin en zor deplasmanlarından olan Başakşehir'e konuk olan Sarı Kanarya, buradan da 2-1'lik galibiyetle ayrılmış ve taraftarını erkenden havaya sokmaya başlamıştı...
Fenerbahçe, 3. haftada ilk kez tökezleyerek Trabzonspor ile evinde berabere kalmış ve ardından Alanyaspor deplasmanından mağlubiyetle dönmüştü..