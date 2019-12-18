Fenerbahçe 4. yıldızının güvencesini buldu! İşte o derin plan...

Fenerbahçe'de yönetim, teknik heyet ve taraftarlar, sezon sonunda alınacak 20 şampiyonluğa odaklanmıştı. Ligin ilk haftasında Gaziantep FK'ya karşı 5 gollü galibiyet alan Sarı Kanarya, sezona rüya gibi bir başlangıç yapmıştı... Ligin ilerleyen haftalarında inişli çıkışlı bir görüntü sergileyen sarı-lacivertlilerde sezon sonu ipi göğüslenecek strateji belli oldu! İşte Fenerbahçeli kurmayların 4. yıldız için özel planı ve perde arkasında yaşananlar...

18 Aralık 2019 Çarşamba 12:28 Güncelleme: 18.12.2019 12:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





