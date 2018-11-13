F.Bahçenin yıldızı hastanelik oldu! - Galeri - Fotomaç
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    13 Kasım 2018, Salı
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    F.Bahçe'nin yıldızı hastanelik oldu!

    Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Alanya maçı sonrası hastanenin yolunu tuttu.
    13 Kasım 2018 Salı, 10:30:08 Güncelleme: 10:31:09
    F.Bahçenin yıldızı hastanelik oldu!

    Fenerbahçe kaptanı Hasan Ali Kaldırım, perşembe gününden bu yana maruz kaldığı yoğun gribal enfeksiyona rağmen Alanya maçında takımı yalnız bırakmadı ve sahaya çıktı.

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    F.Bahçenin yıldızı hastanelik oldu!

    Maçtan sonra hayli bitkin görünen tecrübeli oyuncu, direkt soluğu hastanede aldı. Oyuncunun dün sabah saatlerinde anca kendine geldiği, ardından milli takım kampına katılmak üzere Riva'nın yolunu tuttuğu kaydedildi.

    F.Bahçenin yıldızı hastanelik oldu!

    İSMAİL'İ AĞLATTILAR
    Fenerbahçe'de Alanya maçında Şener'in sakatlanmasıyla oyuna giren İsmail Köybaşı, maçın sonlarına doğru taraftarın tepkisini çekmiş ve yuhalanmıştı.

    F.Bahçenin yıldızı hastanelik oldu!

    Yuhalamaya tepki gösteren İsmail, tüm takım taraftarı selamlarken direkt soyunma odasının yolunu tuttu. Tecrübeli oyuncunun soyunma odasında gözyaşlarını tutamayarak ağladığı, kimseyle tek kelime etmeden stattan ayrıldığı ifade edildi.

    F.Bahçenin yıldızı hastanelik oldu!

    TRABZON'A ZOR!
    Fenerbahçe'de Alanya maçını sakatlığı nedeniyle tamamlayamayan Şener Özbayraklı'nın dün MR'ı çekildi.

    F.Bahçenin yıldızı hastanelik oldu!

    Tecrübeli oyuncunun sağ üst arka adale grubunda yırtık tespit edildi. Şener'in en az 15 gün sahalardan uzak kalacağı, milli ara sonrası oynanacak Trabzonspor maçında görev yapamayacağı bildirildi. (Sabah)

    F.Bahçenin yıldızı hastanelik oldu!
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