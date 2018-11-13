Cocudan flaş itiraflar! Valbuena açıklaması - Galeri - Fotomaç
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Cocu'dan flaş itiraflar! Valbuena açıklaması
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, flaş açıklamalarda bulundu
13 Kasım 2018 Salı, 02:11:18
Güncelleme: 02:13:25
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, Beyaz TV'ye konuştu. tını verdi.
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Sarı Lacivertli kulübün görevine son vermesinin ardından hiçbir şekilde Fenerbahçe'ye kırgın olmadığını söyleyen Hollandalı teknik adam, gelecekte de kalbinin Fenerbahçe'de olduğunu söyledi.
"FENERBAHÇE'YE KIRGIN DEĞİLİM"
Fenerbahçe'ye kırgın değilim. Bu muhteşem camia ile ayrıldığım için üzgünüm sadece. Fenerbahçe ile ilgili planlarım ve hayallerim uzun vadeliydi.
"ALİ KOÇ HARİKA BİR LİDER"
Ali Koç harika bir lider. Benim buraya gelmemdeki en büyük neden onun vizyonuydu. Fenerbahçe taraftarı Ali Koç gibi bir başkana sahip oldukları için çok şanslı.
"FENERBAHÇE DERBİDE GALİBİYETİ KAÇIRDI"
Galatasaray - Fenerbahçe derbisini izledim. Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı.