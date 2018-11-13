Fenerbahçe Koeman için kararını veriyor - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe Koeman için kararını veriyor
Valbuena'yı hayata döndürmesi, krizi fırsata çevirmesi, takımdaki buzları eritmesi ve taraftarın sevgisini kazanması yönetimin kararında etkili oldu
13 Kasım 2018 Salı, 00:23:34
Güncelleme: 08:05:35
Fenerbahçe Yönetim Kurulu, bugün bir toplantı gerçekleştirecek. Gündem maddeleri arasında teknik direktör konusu da olacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şu an takımın başında geçici olarak bulunan Erwin Koeman'ın geleceği netleşecek.
Yönetimde, Hollandalı çalıştırıcıyla yola devam etme fikrinin hayli yoğunlaştığı belirtildi.
Yönetim, büyük bir sürpriz olmazsa, Koeman'a "Ocak ayına kadar bizimlesin" diyecek
İŞTE KALMASINDAKİ ETKENLER
1 VALBUENA'YI HAYATA DÖNDÜRDÜ
Galatasaray maçıyla başlayan çıkışta, Fransız yıldızın katkısı büyük. Koeman, takımın en çok tartışılan ismi olan Valbuena'yı en iyi kullanan teknik adam olarak ön plana çıkmayı başardı.