Fenerbahçe Koeman için kararını veriyor - Galeri - Fotomaç
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    13 Kasım 2018, Salı
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    Fenerbahçe Koeman için kararını veriyor

    Valbuena'yı hayata döndürmesi, krizi fırsata çevirmesi, takımdaki buzları eritmesi ve taraftarın sevgisini kazanması yönetimin kararında etkili oldu
    13 Kasım 2018 Salı, 00:23:34 Güncelleme: 08:05:35
    Fenerbahçe Koeman için kararını veriyor

    Fenerbahçe Yönetim Kurulu, bugün bir toplantı gerçekleştirecek. Gündem maddeleri arasında teknik direktör konusu da olacak.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe Koeman için kararını veriyor

    Şu an takımın başında geçici olarak bulunan Erwin Koeman'ın geleceği netleşecek.

    Fenerbahçe Koeman için kararını veriyor

    Yönetimde, Hollandalı çalıştırıcıyla yola devam etme fikrinin hayli yoğunlaştığı belirtildi.

    Fenerbahçe Koeman için kararını veriyor

    Yönetim, büyük bir sürpriz olmazsa, Koeman'a "Ocak ayına kadar bizimlesin" diyecek

    Fenerbahçe Koeman için kararını veriyor

    İŞTE KALMASINDAKİ ETKENLER

    1 VALBUENA'YI HAYATA DÖNDÜRDÜ

    Galatasaray maçıyla başlayan çıkışta, Fransız yıldızın katkısı büyük. Koeman, takımın en çok tartışılan ismi olan Valbuena'yı en iyi kullanan teknik adam olarak ön plana çıkmayı başardı.

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