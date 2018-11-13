Fenerbahçe Koeman için kararını veriyor

İŞTE KALMASINDAKİ ETKENLER



1 VALBUENA'YI HAYATA DÖNDÜRDÜ



Galatasaray maçıyla başlayan çıkışta, Fransız yıldızın katkısı büyük. Koeman, takımın en çok tartışılan ismi olan Valbuena'yı en iyi kullanan teknik adam olarak ön plana çıkmayı başardı.