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Ersun Yanal'dan sürpriz karar! Hasan Ali ve Dirar'ın yokluğunda...
Fenerbahçe'de Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor. Şimdiye dek oynanan 7 haftada 11 puan toplayabilen sarı-lacivertliler, Denizlispor karşısında mutlak 3 puan için sahada olacak. Kanarya'da Hasan Ali Kaldırım ve Nabil Dirar bu maçta forma giyemeyecek. Ersun Yanal, sol bek pozisyonu için sürpriz bir karar aldı...
10 Ekim 2019 Perşembe 10:54
Güncelleme: 10.10.2019 10:58
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Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, savunmanın merkezinde değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
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Tecrübeli teknik adam ilk olarak, Adil Rami ve Serdar Aziz'den takımla aralarındaki açığı kapatmalarını istedi.
Fenerbahçe'de milli ara öncesi verilen 3 günlük izin sona ererken, Denizlispor maçı hazırlıkları son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin antrenman gündeminde savunma hataları ve hücum organizasyonlarındaki çeşitlilikler var.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda da bazı değişiklikler düşündüğü ve bu doğrultuda bazı oyunculardan hazırlık çalışmalarını milli arada hızlandırmalarını istediği öğrenildi.
İlk olarak savunma sıkıntılarına eğilecek olan Ersun Yanal ve ekibinin, Zanka'nın yanına Serdar Aziz veya Adil Rami'yi monte etmeyi planladığı ifade ediliyor.