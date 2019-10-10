Vedat Muriç'ten son dakika transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye tarihi para...

Vedat Muriç, bu sezon Fenerbahçe ve Kosova formasıyla sergilediği performansla kısa sürede kendini gösterdi. Avrupa'dan birçok kulüp, golcü oyuncuyu izlemeleri için gözlemcilerini Türkiye ve Kosova'ya gönderdi. Şu anda milli takım kampında bulunan Muriç, bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Kosovalı yıldızın transfer açıklaması...