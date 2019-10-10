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Vedat Muriç'ten son dakika transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye tarihi para...
Vedat Muriç, bu sezon Fenerbahçe ve Kosova formasıyla sergilediği performansla kısa sürede kendini gösterdi. Avrupa'dan birçok kulüp, golcü oyuncuyu izlemeleri için gözlemcilerini Türkiye ve Kosova'ya gönderdi. Şu anda milli takım kampında bulunan Muriç, bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Kosovalı yıldızın transfer açıklaması...
10 Ekim 2019 Perşembe 09:49
Güncelleme: 10.10.2019 09:52
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Performansıyla birçok dev kulübün takibine giren Vedat Muriç için ilk somut adım atılmak üzere.
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Vedat'ı Fenerbahçe'nin tüm maçlarında izleten Tottenham, golcü ismi milli maçlarda da markaja alacak.
İngiliz ekibi ara transfer döneminde Vedat Muriç'i kadrosuna katmak istiyor. Ancak bu transferi isteyen tek takım Tottenham değil...
Kosova, EURO 2020 Elemeleri A Grubu'nu bay geçecek. Bu nedenle Cebelitarık ile hazırlık maçı oynayacak. Kosova, gruptaki 6. karşılaşmasında ise pazartesi günü Karadağ'ı ağırlayacak.
TAKİP ALTINDA!
Atletico, Tottenham ve Lazio'dan gözlemciler, Vedat Muriç'i izlemek için FadilVokrriStadı'nda olacak.