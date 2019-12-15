Ersun Yanal'dan Sivasspor maçı öncesi dev motivasyon! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Ersun Yanal'dan Sivasspor maçı öncesi dev motivasyon!

Ersun Yanal'dan Sivasspor maçı öncesi dev motivasyon!

Teknik direktör Ersun Yanal ve ekibi, Cumhuriyet Kupası dahil rakibin tüm maçlarını izledi. Ligin en hızlı oynayan takımlarından biri olan kırmızı-beyazlıların geçiş hücumlarını bilen sarı-lacivertliler, önlemlerini alacak, takım kendi oyunundan ödün vermeyecek.
15 Aralık 2019 Pazar 10:37
Ersun Yanal'dan Sivasspor maçı öncesi dev motivasyon!

Fenerbahçe'de teknik heyetin, ligin en etkili takımı konumundan olan Sivasspor için tüm analizlerini yaptığı belirlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ersun Yanal'dan Sivasspor maçı öncesi dev motivasyon!

Sezon başı kırmızı-beyazlı takıma karşı oynanan ve kaybedilen Cumhuriyet Kupası maçı dahil olarak rakibin tüm maçları izlendi.

Ersun Yanal'dan Sivasspor maçı öncesi dev motivasyon!

Buna göre rakibe karşı önlemler alınacak olsa da sarı-lacivertliler kendi oyunundan ödün vermeyecek.

Ersun Yanal'dan Sivasspor maçı öncesi dev motivasyon!

Sivasspor'un sert oynayan, kendi yarı sahasında bekleyen ve kapılan toplarla sonuca giden bir takım olduğu tespiti yapıldı. Geçiş hücumlarını en hızlı oynayan takımlardan biri olan Sivas'ın bunları yapmaması için önlemler söz konusu olacak.

Ersun Yanal'dan Sivasspor maçı öncesi dev motivasyon!

Bu nedenle Emre'nin yerine orta sahada Ozan'ın oynaması söz konusu. Rakibin geçiş hücumlarıyla ilgili orta saha ve savunma oyuncuları uyarıldı ve dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN