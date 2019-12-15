Ersun Yanal'dan Sivasspor maçı öncesi dev motivasyon!
Teknik direktör Ersun Yanal ve ekibi, Cumhuriyet Kupası dahil rakibin tüm maçlarını izledi. Ligin en hızlı oynayan takımlarından biri olan kırmızı-beyazlıların geçiş hücumlarını bilen sarı-lacivertliler, önlemlerini alacak, takım kendi oyunundan ödün vermeyecek.
15 Aralık 2019 Pazar 10:37
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Fenerbahçe'de teknik heyetin, ligin en etkili takımı konumundan olan Sivasspor için tüm analizlerini yaptığı belirlendi.
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Sezon başı kırmızı-beyazlı takıma karşı oynanan ve kaybedilen Cumhuriyet Kupası maçı dahil olarak rakibin tüm maçları izlendi.
Buna göre rakibe karşı önlemler alınacak olsa da sarı-lacivertliler kendi oyunundan ödün vermeyecek.
Sivasspor'un sert oynayan, kendi yarı sahasında bekleyen ve kapılan toplarla sonuca giden bir takım olduğu tespiti yapıldı. Geçiş hücumlarını en hızlı oynayan takımlardan biri olan Sivas'ın bunları yapmaması için önlemler söz konusu olacak.
Bu nedenle Emre'nin yerine orta sahada Ozan'ın oynaması söz konusu. Rakibin geçiş hücumlarıyla ilgili orta saha ve savunma oyuncuları uyarıldı ve dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.