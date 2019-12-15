Ozan'da anlaşma tamam! Sıra onda...

İç transferde gaza basan Fenerbahçe, takımın Faslı futbolcusu Nabil Dirar'a imzayı attırdıktan sonra Ozan Tufan'la da 4 yıllığına anlaşma sağlamıştı. Sarı-lacivertliler bir ismin daha sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. İşte detaylar...