Ozan'da anlaşma tamam! Sıra onda... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Aralık 2019, Pazar
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Ozan'da anlaşma tamam! Sıra onda...

İç transferde gaza basan Fenerbahçe, takımın Faslı futbolcusu Nabil Dirar'a imzayı attırdıktan sonra Ozan Tufan'la da 4 yıllığına anlaşma sağlamıştı. Sarı-lacivertliler bir ismin daha sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. İşte detaylar...

15 Aralık 2019 Pazar 08:44 Güncelleme: 15.12.2019 08:58
Ozan'da anlaşma tamam! Sıra onda...

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerle şimdiden görüşmelere başlayan Fenerbahçe, Nabil Dirar'la geçtiğimiz ay 2 yıllık yeni kontrat imzalamıştı.

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Ozan'da anlaşma tamam! Sıra onda...

Sarı-lacivertliler, aynı kapsamdaki Ozan Tufan'la da anlaşmaya vardı.

Ozan'da anlaşma tamam! Sıra onda...

24 yaşındaki oyuncu ile hafta içinde bir araya gelen başkan Ali Koç'un kalmaya ikna ettiği bildirildi.

Ozan'da anlaşma tamam! Sıra onda...

Teknik direktör Ersun Yanal, kaptan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in de bu sezon takımın jokeri olan Ozan'a kalması yönünde telkinde bulunduğu ifade edildi.

Ozan'da anlaşma tamam! Sıra onda...

Ozan'la 4 yıllık yeni mukavele yapılacak. Resmi imzalar ise önümüzdeki günlerde atılacak.

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