Ersun Yanal'dan flaş Ferdi ve Kruse kararı! Gençlerbirliği maçında...

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Victor Moses'ın sakatlığının ardından o bölgede kimin oynayacağı merak konusuydu. Bu sorunun cevabı belli olurken, Yanal'dan flaş Ferdi Kadıoğlu ve Max Kruse kararı geldi. İşte Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı öncesi yaşanan son gelişmeler, sakat ve cezalı futbolcular, maç öncesi bilinmesi gerekenler ve iki takımın muhtemel 11'leri...

6 Aralık 2019 Cuma 14:34 Güncelleme: 06.12.2019 14:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





