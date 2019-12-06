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Ersun Yanal'dan flaş Ferdi ve Kruse kararı! Gençlerbirliği maçında...
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Victor Moses'ın sakatlığının ardından o bölgede kimin oynayacağı merak konusuydu. Bu sorunun cevabı belli olurken, Yanal'dan flaş Ferdi Kadıoğlu ve Max Kruse kararı geldi. İşte Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı öncesi yaşanan son gelişmeler, sakat ve cezalı futbolcular, maç öncesi bilinmesi gerekenler ve iki takımın muhtemel 11'leri...
6 Aralık 2019 Cuma 14:34
Güncelleme: 06.12.2019 14:37
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Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmalarında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor.
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Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligde üst üste aldığı iki beraberlikle sarsılan ve 22 puanla 6. sırada yer alan Fenerbahçe, alacağı galibiyetle zirve takibini sürdürmek istiyor.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesinin ardından oynadığı dört maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan Gençlerbirliği ise çıkışını sürdürmeye çalışacak.
MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
Gençlerbirliği ile oynadığı son 10 Süper Lig maçında da gol atan Fenerbahçe (8G 1B 1M), en son Nisan 2013'teki karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı (0-2).