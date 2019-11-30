Ersun Yanal'dan flaş değişiklik! Göztepe karşısında...

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, İzmir'de Göztepe ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde karşılaşma öncesi en çok merak edilen konu, Kruse ve Muriç'in forma giyip giymeyeceğiydi. Teknik direktör Ersun Yanal, bu iki futbolcunun takıma dönmesiyle flaş bir değişiklik kararı aldı. İşte Göztepe Fenerbahçe maçı öncesi yaşanan son gelişmeler, sakat ve cezalı futbolcular, maç önü istatistikleri ve iki takımın muhtemel 11'leri...

30 Kasım 2019 Cumartesi 15:26 Güncelleme: 30.11.2019 15:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





