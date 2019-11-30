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Ersun Yanal'dan flaş değişiklik! Göztepe karşısında...
Ersun Yanal'dan flaş değişiklik! Göztepe karşısında...
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, İzmir'de Göztepe ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde karşılaşma öncesi en çok merak edilen konu, Kruse ve Muriç'in forma giyip giymeyeceğiydi. Teknik direktör Ersun Yanal, bu iki futbolcunun takıma dönmesiyle flaş bir değişiklik kararı aldı. İşte Göztepe Fenerbahçe maçı öncesi yaşanan son gelişmeler, sakat ve cezalı futbolcular, maç önü istatistikleri ve iki takımın muhtemel 11'leri...
30 Kasım 2019 Cumartesi 15:26
Güncelleme: 30.11.2019 15:26
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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Göztepe ile Fenerbahçe arasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Süper Lig'in geride kalan 12 haftasını 21 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, geçen hafta deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 0-0 berabere kalmıştı.
Bu sezon 15 puan kaybının 10'unu deplasmanda yaşayan sarı-lacivertliler, dış sahada 6 maçta 2 galibiyet alabildi.
Son 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alan İzmir temsilcisi ise haftaya 16 puanla 9. sırada girdi.