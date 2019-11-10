Ersun Yanal yıldız futbolcunun biletini kesti!

Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmada rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti. Kadıköy'de Kanarya'ya galibiyeti getiren goller Vedat Muriç (2) ve Serdar Aziz'den geldi. Teknik direktör Ersun Yanal bu kritik karşılaşmanın ardından yıldız futbolcunun biletini kesti. İşte gözden düşen o isim...

10 Kasım 2019 Pazar 10:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





