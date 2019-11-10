Ersun Yanal yıldız futbolcunun biletini kesti!

Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmada rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti. Kadıköy'de Kanarya'ya galibiyeti getiren goller Vedat Muriç (2) ve Serdar Aziz'den geldi. Teknik direktör Ersun Yanal bu kritik karşılaşmanın ardından yıldız futbolcunun biletini kesti. İşte gözden düşen o isim...
10 Kasım 2019 Pazar 10:39
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Sarı-Lacivertliler, Kasımpaşa mücadelesi sonrası milli araya girdi. Teknik direktör Ersun Yanal, bu arada sakat oyuncularının tekrar takıma dönecek olmasından dolayı mutlu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Alman yıldız Max Kruse'nin sakatlığını atlatması ve tekrar takıma geri gelecek olması, teknik heyetin yüzünü güldürüyor.
Ayrıca sağ kasığında birinci derece zorlanma olan Emre Belözoğlu'nun iyileşip, sarı-lacivertli formayı giyip mücadele vermesi takıma tekrar güç katacak.
EMRE VE KRUSE'NİN YOKLUĞU HİSSEDİLİYOR
Fenerbahçe son olarak evinde Kasımpaşa ile karşılaştı. Taraftarı önünde sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu ve Max Kruse'nin yokluğu gözle görülecek şekilde hissedildi.
Emre ve Kruse'nin yokluğunda orta alandaki en büyük yük LuizGustavo'ya düştü.